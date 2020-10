Multimillionær undersøges for byggesjusk i baghaven

Bykongens tidligere forklaring

Bach Gruppen med grundlægger Finn Bach som formand fortalte i en pressemeddelelse 21. august, at selskabet startede en 'omfattende undersøgelse og ekstern efterforskning'.

Det skyldtes ifølge Viborg-selskabet, at der var afdækket 'grove uoverensstemmelser', hos datterselskabet BG Beton på Sjælland.

- At skulle opleve den her adfærd fra et selskab i koncernen går ud over min vildeste fantasi, og jeg er, personligt, dybt skuffet over, at noget sådan kan ske. Derfor gør vi naturligvis alt, hvad vi kan, for at rydde op i de uregelmæssigheder, som åbenbart har været til stede hos BG Beton på Sjælland i den pågældende periode, udtalte Finn Bach i pressemeddelelsen.

Ledelsen i Bach Gruppen var formentlig blevet ført bag lyset under byggeriet af det knap 90 meters højhus på Amager, hvor der er konstateret groft fusk med fundamentet, fortsatte mangemillionæren fra Viborg.

- Vi er rystede over, at en leverandør angiveligt systematisk har ført os bag lyset, og derfor har vi valgt at iværksætte en omfattende, intern undersøgelse og engageret eksterne, professionelle efterforskere samt vores rådgivende ingeniører, for at få dem til at undersøge sagen til bunds. Hver en sten i den her sag skal vendes, og de ansvarlige skal stilles til ansvar, udtalte Finn Bach.

Kendt for kvalitet

Samtidig slog han fast, at man kan stole på kvaliteten af de byggerier, der er og bliver opført af det store selskab.

- Bach Gruppen er kendt og respekteret for kvalitetsbyggeri, og vi kan på ingen måde have beskyldninger om noget andet hængende over os. Derfor er det os magtpåliggende at få sagen undersøgt til bunds og udrydde enhver tvivl om kvaliteten af byggeriet og den beton, vi har brugt, lød det videre.

De seneste mange uger har Finn Bach eller repræsentanter for Bach Gruppen ikke ønsket at stille op til interview. I stedet er der blevet sendt svar på mail, som sjældent har givet svar på det, der blev spurgt om, ligesom der sjældent er svaret på opfølgende spørgsmål.

Fælles for mange af svarene er dog, at Bach Gruppen har understreget, at problemerne med højhusbyggeriet på Amager, mener de kan henføres til en tidligere ledelse i BG Beton på Sjælland.

Bach Gruppen efterforskes for blandt andet dokumentfalsk og fik tre af sine adresser ransaget af politiet i september.