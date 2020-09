Multimillionærs betonfirma afsløret

Ved du noget om sagen, eller hvor BG Beton i Nordhavn leverede beton i perioden, så skriv til Ekstra Bladets journalist på mr@eb.dk

Man kan ikke stole på den beton, som BG Beton i Nordhavn, der blandt andet ejes af multimillionæren Finn Bach fra Viborg, leverer.

Sådan lød den spektakulære udmelding, som Teknologisk Instituts certificeringsorgan Dancert kom med i 2015 og trak sit certifikat med tilbagevirkende kraft på to år.

'Alle, der siden 30. april 2013 har modtaget produkter fra BG Beton A/S, Nordsøvej 15, 2100 København Ø, bør derfor være opmærksomme på, at Dancert ikke kan bekræfte, at produkterne opfylder certificeringskravene – uanset at produkterne kan være leveret med henvisning til certifikat hos Dancert,' lød det i en pressemeddelelse fra Dancert i juni 2015.

Med andre ord er der opført et ukendt antal byggerier i perioden, som indeholder beton, der officielt ikke lever op til de krav, man stiller til det vigtige byggemateriale. Byggerier kan altså være ulovlige og måske endda farlige.

Det var betonværket her i Nordhavn, der i 2015 mistede sin certificering. Foto: Henning Hjort.

Genbrugsbeton

Historien lægger ekstra pres på multimillionæren Finn Bach, der står i spidsen for koncernen Bach Gruppen, der ejer BG Beton. Bach Gruppen efterforskes netop nu af politiet på baggrund af omfattende byggefusk med fundamentet under et 86 meter højt tårn på Amager.

Forleden førte sagen til ransagning af flere adresser, der ejes af Bach Gruppen.

Niels-Jørgen Aagaard, direktør for Institut for Byggeri og Anlæg på DTU, der huser nogle af Danmarks førende eksperter i beton, har aldrig hørt om en lignende sag.

- Hvis en certificering trækkes tilbage, sår det tvivl om alt den beton, som den pågældende leverandør har lavet i den periode, hvor certifikatet kaldes tilbage. Det vil være en alvorlig mavepuster for dem, som har anvendt den pågældende beton, siger han og understreger, at han udtaler sig generelt og ikke om den konkrete sag.

Få uger, efter at BG Beton mistede sit certifikat hos Dancert, udstedte et andet certificerings-selskab et certifikat til BG Beton i Nordhavn.

Undersøges af politiet 50 procent af BG Beton er ejet af Bach Gruppen med multimillionæren Finn Bach i spidsen. Bach-familiens holdingselskab har en egenkapital på svimlende 1,7 milliarder kroner. Men selvom Bach Gruppen altså har kontrol med selskabet, meldte Finn Bach i august ud, at Bach Gruppen mener at være blevet svindlet af sit datterselskab. Ingen i ledelsen af Bach Gruppen vidste noget om, at der blev hældt gammelt beton samt metal- og plastaffald i fundamentet under højhuset, lyder det fra Finn Bach. Uagtet Viborg-millionærens forklaring, efterforskes Bach Gruppen for dokumentfalsk, kunne Ekstra Bladet for nylig afsløre, og Københavns Politi foretog ransagninger på tre adresser tilhørende Bach Gruppen niende september. Vis mere Luk

Mistede tilliden

Hos Dancert vil man ikke komme ind på, hvad der konkret gjorde, at man pludselig trak certifikatet tilbage og endda med tilbagevirkende kraft.

- På det tidspunkt (i juni 2015, red.) kan vi se, at der har vi ikke længere tillid til produktet. Vi kommer i besiddelse af noget, der rager bagud i tid, og derfor vælger vi at tilbagekalde certifikatet i en periode langt tilbage.

- For det er selvfølgelig vigtigt, at dem der har fået produkterne bliver opmærksomme på, at der kan være problemer, siger direktør i Dancert Jørgen Baadsgaard-Jensen.

Bach Gruppen vil ikke svare



Ekstra Bladet har blandt andet spurgt Finn Bach og Bach Gruppen til, hvad der lå til grund for, at Dancert trak certifikatet to år tilbage, og hvorvidt andre betonværker har mistet deres certifikater tidligere.

Det har hverken Finn Bach eller Bach Gruppen ønsket at svare på. I stedet har Bach Gruppens kommunikationsbureau Geelmuyden Kiese sendt en generel udtalelse.

'Dette tema er også en del af den omfattende interne efterforskning, vi har igangsat. Denne undersøgelse er blandt andet besværliggjort af det faktum, at de involverede nøglemedarbejdere og ledelse ikke er hos BG Beton mere,' skriver Lene Christensen, direktør i Bach Gruppen, i mailen.

Undersøgelser af højhusets fundament er stadig i gang for at fastslå, hvad den ringe beton betyder for bygningens sikkerhed. Københavns Kommune beordrede 18. september byggeriet stoppet.