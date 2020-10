Multimillionærs byggekoks lukker køkkenfirma

Direktør: Skal følge loven

Den tekniske direktør i Viborg afviser, at kommunen har sovet i timen ved ikke tidligere at gribe ind over for Bach Gruppen.

- Vi går ikke ud og kontrollerer de byggetilladelser, vi giver, og vi holder ikke øje med, hvor langt man er i en byggesag. Men det er faktisk i en dialog med Bach Gruppen, at vi på et møde i en anden anledning bliver opmærksom på det her, og der griber vi ind med det samme.

- Jeg er med på, at Viborg er skøn by, men større er den jo heller ikke. Så du og dine kolleger har vel kørt forbi de bygninger og set, at der flyttede lejere ind. Men man har ikke været klar over, at tilladelserne ikke var i orden?

- Nej. Selvfølgelig har vi set byggeriet under opførelse, men hvor langt det har været, har vi ikke været bekendt med, siger Hans Jørn Laursen.

- Læsere kunne få den opfattelse, at sådan en sag med Bach Gruppen før mediernes seneste fokus selskabet bare kørte igennem kommunen uden de store problemer?

- Det er ikke normalt, at det her bare har kørt igennem. Vi behandler alle vores bygherrer ens i Viborg Kommune. Men der klart, at Bach Gruppen har mange byggerier i byen, og derfor fylder de mere end andre i byen og i vores arbejde.

- Vi vil arbejde aktivt og gøre hvad vi kan for at udvikle deres erhvervsvirksomheder i Viborg, men selvfølgelig skal det ske under overholdelse af den lovgivning, der er, siger Hans Jørn Laursen.