Murere blokerer Forligsinstitutionen

Vrede murere og murerarbejdsmænd har arbejdet i nat i et forsøg på at afbryde OK-forhandlingerne

Natten til lørdag har vrede 'murere og murerarbejdsmænd', som de kalder sig, blokeret hovedindgangen til Forligsinstitutionen.

Det sker, efter at forligsmanden har insisteret på at fortsætte OK-forhandlingerne.

Ekstra Bladet erfarer, at murernes utilfredshed i høj grad skyldes en dårligere forhandlingsposition, mens Danmark nærmest er totalt lukket ned på grund af coronavirus.

Samme budskab fremgår også af Facebook-siden 'Murer og Murerarbejdsmændenes faglige klub'.

'Vi har i nat valgt at lukke forligsen for at sætte en midlertidig stopper for de forhandlinger, som foregår derinde. Det gør vi fordi, at Danmark lige nu står i en coronakrise. Samtlige offentlige institutioner er lukket og selv vores fagforeninger er i kriseberedskab. Vi mener, at det skaber et unfair og dårligt grundlag for en god forhandling. For mens hele samfundet er ramt af corona og tager ansvar for krisen, spænder det også ben for, at vi kan mobilisere vores kolleger, at vi kan have en ordentlig dialog og at vores forhandlere og forhandlingsudvalg kan mødes uden større bekymringer', står der i et opslag, der blev publiceret lørdag morgen.

'Derudover vil vores eneste våben i denne forhandling, strejken, være fuldstændig udvandet og svær at gennemføre, når hele landet er lammet i forvejen. Grundlaget for en fair forhandling er, at der er to parter, som begge kan kæmpe. Men i disse tider er vores våben svækket', skriver murerne.

Til trods for at hovedindgangen til Forligsinstitutionen endnu var muret til lørdag morgen, så er det muligt at komme ind i bygningen, da der også er en anden dør. En kilde tæt på murergruppen fortæller til Ekstra Bladet, at handlingen skal ses som et statement.

Denne seddel blev hængt op på den nye mur i nat. Foto: Privat

Stoppede og genoptog forhandlingerne

Onsdag blev det ellers meldt ud, at forhandlingerne ville stoppe og blive udskudt. Det skete på baggrund af Mette Frederiksens pressemøde, hvor statsministeren berettede om nye virus-tiltag, der blandt andet indebar at hjemsende offentligt ansatte, lukke skoler og daginstitutioner og fraråde forsamlinger på over 100 mennesker.

Men allerede torsdag meddelte forligsmanden, Jan Reckendorff, at forhandlingerne skulle genoptages og torsdag klokken 18 skulle Dansk Byggeri og 3F Byggegruppen igen indfinde sig i Forligsinstitutionen.

- Jeg finder det hensigtsmæssigt at fortsætte forhandlingerne om fornyelse af de overenskomster, hvor der endnu ikke er opnået forlig. Jeg har i den forbindelse blandt andet lagt vægt på den store betydning, overenskomstforhandlingerne har for arbejdsmarkedets parter, lød begrundelsen fra forligsmand Jan Reckendorff i en pressemeddelelse.

Social Dumping

Forhandlingerne mellem murerne og arbejdsgiverne er særligt gået i hårdknude på grund af spørgsmålet om social dumping.

Murerne har presset på for at få en aftale, der gør, at arbejdsgiverne ikke kan benytte udenlandsk arbejdskraft, der laver opgaver til lavere løn under dårligere vilkår og arbejdsforhold.

Idet forhandlingssituationen nu har ændret sig ifølge murerne, frygter de, at det ender i en storkonflikt, og de håber derfor på, at forhandlingerne udskydes til efteråret, ligesom det er sket i Norge.