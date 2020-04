Myndighed presser kriseramt kendisfirma

Erhvervsstyrelsen undersøger, om ACT.Global har foretaget sig noget ulovligt. Selskabet er blevet bedt om at redegøre for sine største kunder

Teknologifirmaet ACT.Global og dets storaktionær Carsten Jensen presses fra alle sider.

Både bestyrelsesmedlemmer og investorer flygter fra selskabet, der i starten af året præsenterede et chokregnskab med et underskud på 120 millioner kroner.

Som tidligere beskrevet i Ekstra Bladet har Erhvervsstyrelsen indledt en granskning for at finde ud af, om der er sket noget ulovligt.

Her har ACT.Global allerede svaret på en stribe spørgsmål, men det var åbenbart ikke nok til at overbevise styrelsen. I et nyt brev er selskabet blevet bedt om at redegøre for sine største kunder.

'Erhvervsstyrelsen kan af virksomheden, dens ledelse og revisor forlange de oplysninger, som er nødvendige for, at der kan tages stilling til, om der er sket overtrædelse af loven,' står der i brevet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra ACT.Global, der sælger midler til bekæmpelse af bakterier.

Har hjemsendt ansatte

Det er ikke småting, som Erhvervsstyrelsen beder om i bestræbelserne på at finde ud af, om ACT.Global har brudt loven.

Selskabet skal plotte oplysninger om de seneste tre års største kontrakter ind i et skema med 15 punkter. Derudover skal der redegøres for kreditvurderinger af samarbejdspartnere, og om der betales til tiden.

ACT.Globals direktør og storaktionær, Carsten Jensen, er de seneste måneder kommet under voldsom beskydning. Foto: Nikolai Linares

De mange oplysninger skulle egentlig være sendt til Erhvervsstyrelsen allerede 8. april, men det var umuligt, lod finansdirektør i ACT.Global, Simon Hove, forstå:

'Grundet Corona-situationen arbejder ACT.Global frem til 9. juni 2020 med reduceret kapacitet. Ledelsen har besluttet at hjemsende en væsentlig del af medarbejderstaben frem til denne dato,' skriver han i et brev til styrelsen, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Her beder han om en udsættelse til 30. juni 2019. Men det vil Erhvervsstyrelsen ikke høre tale om.

'Vi kan ikke imødekomme jeres anmodning om fristudsættelse til den 30. juni 2020. Styrelsen kan dog undtagelsesvis imødekomme en udsættelse af fristen med 14 dage. Ny frist er dermed senest den 28. april 2020,' lyder svaret fra styrelsen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra finansdirektør Simon Hove.

Lever i luksus

Som nævnt kom ACT.Global for alvor i fokus, da selskabet i januar 2020 afleverede et regnskab med et underskud på 120 millioner kroner.

Forinden havde direktør Carsten Jensen nemlig lovet et stort overskud

Ifølge oplysninger fra Boliga og Tingbogen købte Carsten Jensen og en kvinde i efteråret 2019 denne lejlighed på Frederiksberg for 14,5 mio. kr. Det giver parret i alt 270 kvadratmeter. Privatfoto

Siden har Ekstra Bladet afsløret, at direktøren har en stribe konkursramte og opløste selskaber bag sig.

Samtidig er flere tidligere ansatte stået frem med deres forundring over, at direktøren har haft råd til at købe luksusejendomme og køre Porsche, mens de ansatte ofte måtte se langt efter lønnen.

