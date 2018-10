Mysterium om forsvundne penge: 'Et usædvanligt konkursbo set med danske øjne'

En gabende tom pengekasse, en Audi med brandmærker i sæderne og otte skriveborde til en værdi af en krone.

Det er, hvad en horde af kreditorer, som det konkursramte Primera Air i alt skylder op mod en milliard kroner - eller mere, slås om.

Det var i grove træk konklusionen på et to timer langt møde i skifteretten i Sø- og Handelsretten, hvor en af tre kuratorer da også måtte indrømme, at Primera Air af flere grunde og på mange måder er 'et usædvanligt konkursbo set med danske øjne'.

- Det er et konkursbo med en meget betydelig forretningsmæssig aktivitet og betydelig balance, som ved sammenbruddet efterlader absolut intet til kreditorerne, sagde advokat Henrik Sjørslev, som onsdag førte ordet i skifteretten, hvor en gruppe advokater forgæves forsøgte at få ham og det øvrige kuratel afsat.

Det er da også et mysterium, hvordan en pengekasse med godt 5,1 millioner tre uger efter konkursen er forvandlet til under en halv million kroner.

Advokatregning på 2,2 mio.

Af Primera Airs konkursbegæring, som 2. oktober klokken 07.08 fik en dommer i skifteretten til at afsige konkursdekret, fremgik det, at selskabet havde likvide midler i banken på 5.135.491 kroner.

Det stemte langtfra overens med sandheden, og Sydbank har foreløbig udbetalt 216.572,39 kroner til konkursboet. Man venter dog, at der vil komme 200.000 kroner mere.

Mens kuratellet, som udover Sjørslev tæller advokaterne Morten Hans Jakobsen og Finn Lynge Jepsen, foreløbig har arbejdet 818 timer til en pris af 2,2 millioner kroner ekskl. moms, har de ifølge Sjørslev mødt gevaldige vanskeligheder med bobehandlingen.

Det skyldes sproglige udfordringer i forbindelse med den grænseoverskridende flykonkurs - det krakkede selskab har nemlig både et islandsk moderselskab og lettisk søsterselskab, som begge er taget under konkursbehandling.

De skylder hinanden penge på kryds og tværs og har mildest talt indrettet forretningen som et svært gennemtrængeligt spindelvæv.

Ekstra Bladet forsøger her at give et overblik over, hvad kuratorerne forsøger at få opklaret i jagten på penge og eventuelt ansvarlige.