Mystik om finansmands rolle i ædelstensfirma

Først afviser dansk finansmand over for Ekstra Bladet at have en rolle i ledelsen af omstridt ædelstensfirma. Men pludselig skifter han mening

Den London-bosatte dansker Rasmus B. Andersen er tydeligvis overrasket.

Ekstra Bladet har ringet ham op for at høre om hans rolle i det danske selskab Northcapital, der hævder at have ædelsten for flere milliarder kroner, men blandt andet efterforskes af politiet i Tyskland.

På sin hjemmeside betegner Northcapital Rasmus B. Andersen ham som en del af selskabets ledelse. Men det billede kan han slet ikke selv genkende, fortæller han.

- Jeg er ikke en del af selskabet. Jeg har haft en dialog med Northcapital, men det blev aldrig til noget, siger han.

- Dit navn og billede fremgår ellers af selskabets hjemmeside?

- Jeg må have fat på dem og sige, at de skal fjerne det. For jeg har aldrig været en del af selskabet, slår Rasmus B. Andersen fast.

Dialog trak ud

Den 38-årige finansmand har senest være en del af kapitalforvaltervirksomheden Runestone Capital i London.

Men tidligere har han arbejdet i de internationale storbanker Morgan Stanley og Credit Suisse, fortæller han. Det var angiveligt i den forbindelse, at han fik kontakt til Northcapitals formand, advokaten Christian Harboe Wissum.

De to talte om, at Rasmus B. Andersen skulle have en rolle i selskabet, men det blev ved med at trække ud. Og til sidst droppede han det, lyder forklaringen.

- Det er også derfor, jeg er overrasket over, at jeg nu står på deres hjemmeside, siger han.

Vendt på en tallerken

Efterfølgende tager Ekstra Bladet kontakt til Northcapital for at høre, hvorfor Rasmus B. Andersen på selskabets hjemmeside er betegnet som medlem af ledelsen, når det tilsyneladende ikke er sandheden.

Men her svarer finansdirektør Kim Hersland, at han ikke kan genkende Rasmus B. Andersens version.

'Sammenhængen er ganske enkelt gengivet usandt', skriver Kim Hersland i en mail.

I de følgende dage forsøger Ekstra Bladet gentagne gange at få kontakt til Rasmus B. Andersen, men uden held.

Men pludselig skriver han en sms, og nu er finansmanden vendt på en tallerken.

'Du må undskylde jeg ikke har haft tid til at tale, har har haft et presset program. Siden vi talte sidst, har vi fået afklaring på den tidligere misforståelse omkring min rolle', skriver han i en sms og tilføjer, at han nu bliver 'senior investment officer' - en slags investeringschef - i Northcapital.

På spørgsmålet om, hvad den pludselige ændring skyldes, svarer Rasmus B. Andersen, at han alligevel hele tiden har været tiltænkt en rolle i selskabet.

'Men timingen har vi nu fået på plads og kan se fremad', slutter han.