Mystik om fodboldlegendes konkursramte selskab

I sin fodboldkarriere nåede norske John Arne Riise at spille for store klubber som Liverpool og Roma.

Men han har også haft en særlig evne til at rode sig ud i kontroversielle sager udenfor banen, som bl.a. inkluderer et golfkølle-slagsmål med sin tidligere holdkammerat Craig Bellamy.

Fodboldkarrieren er slut for 39-årige John Arne Riise, men problemerne udenfor banen har han tilsyneladende endnu ikke lagt på hylden. Tidligere i år gik hans selskab Alle Skal Med AS konkurs, men nu har kuratorerne fundet nogle mystiske forhold. Det skriver Finansavisen.

John Arne Riise fik debut for det norske landshold i 2000 og har i alt spillet 110 kampe for sit land. Foto: Lars Poulsen/Ritzau Scanpix

Inden konkursen blev der ifølge avisen - uden at det blev bogført - overført 900.000 norske kroner fra selskabet til John Arne Riise hustru, Louise Angelica Riise.

'Vi er blevet oplyst om, at det er løn og udlæg, som selskabet skyldte hende på det tidspunkt,' siger kurator Trude Gran Johansen fra advokatselskabet DLA Piper til norske medier.

Dyr bil forsvundet

Men det er ikke kun overførslen til hustruen, som undersøges af advokaterne.

Ifølge Finansavisen købte det konkursramte selskab i 2018 en Audi af modellen RS5 2011 af John Arne Riise selv for næsten 700.000 norske kroner.

Men bilen er nu forsvundet, oplyser kuratoren.

'Vi er blevet oplyst, at bilen angiveligt ikke er i brug. Men vi er fortsat ved at undersøge, hvor den befinder sig. Vi har kontorer i England, som har fået til opgave at undersøge registreringer og hæftelser,' siger advokat Trude Gran Johansen til norske medier.

I Danmark kan man blive dømt for skyldnersvig, hvis man uretmæssigt trækker værdier ud af et selskab, som er ved at gå konkurs. Historien fra Norge melder dog intet om, at politiet på nuværende tidspunkt skulle være involveret i sagen.