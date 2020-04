Mystik om kendisfirmas bakteriedræber

Ved du noget om sagen? Så kontakt Ekstra Bladets journalister her.

Vores rengøringsprodukt er uhyre effektivt mod både coronavirus og ebola.

Sådan lyder det fra kriseramte ACT.Global, der har fodboldlegender som Henrik 'Store' Larsen, Allan Simonsen og Jakob Friis-Hansen tilknyttet.

Men nu bliver der sat alvorlige spørgsmålstegn ved, hvad ACT.Global i virkeligheden sprøjter på vægge og gulve hos fodboldklubber, hoteller og andre kunder.

Hvad er det, som ACT.Global sprøjter på vægge og gulve hos kunderne? Og hvor kommer det fra? Flere tidligere ansatte, som Ekstra Bladet har talt med, kunne aldrig få svar på de spørgsmål. PR-foto

Ekstra Bladet har talt med en stribe tidligere ansatte i selskabet. Ingen af dem har nogensinde fået et konkret svar på, hvor produktet bliver lavet, fortæller de.

- Som salgschef ville det være naturligt, at jeg vidste, hvor produktet blev lavet. Men det ville Carsten Jensen (direktør og storaktionær, red.) simpelthen ikke fortælle. Han fortalte kun om en fabrik i Malaysia, siger Asger Juul-Lassen, der ikke længere er ansat i selskabet.

- Så du nogensinde den fabrik?

- Nej. Det var der ingen, som fik lov til.

ACT.Globals direktør og storaktionær, Carsten Jensen, har ikke svaret på Ekstra Bladets henvendelser om sagen.

Fra finansdirektør Simon Hove er beskeden: 'Ingen kommentar'.

Brød samarbejde

I sit første regnskab fra 2014 oplyser ACT.Global, at produktet er udviklet i Malaysia. Her skulle det lokale selskab Anono Sphere angiveligt have solgt de globale rettigheder til ACT.Global.

Men ifølge Anano Sphere stoppede samarbejdet allerede i 2015, fordi det danske firma ikke overholdt aftalen.

ACT.Globals direktør og storaktionær, Carsten Jensen, er under stort pres. Flere topfolk har de seneste uger forladt hans selskab, som også undersøges af myndighederne. PR-foto

'ACT var ikke i stand til at overholde deres finansielle forpligtelser, hvilket førte til, at kontrakten blev ophævet', skriver Sreelaththa Sreekantan, direktør i den malaysiske virksomhed, til Ekstra Bladet.

Direktøren forklarer, at den sidste ordre blev sendt til ACT.Global i 2015, og at produktet har en udløbsdato på et år. Herefter vil det miste sin virkning.

- Der var ikke noget

Trods bruddet med Ananos Sphere gentog ACT.Global i et regnskab fra december 2016, at selskabets produkt bliver lavet i Malaysia.

Selskabet har siden sendt materiale ud til potentielle investorer, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af. Her er der et billede af en fabrik i området Kota Damansara i Malaysia.

I materiale til mulige investorer hævder ACT.Global at have produktion i Malaysia, som det fremgår yderst til højre på billedet. PR-foto

Den kendte TV-vært Claus Elgaard, som var ansat i ACT.Globals marketingafdeling frem til 2017, genkender billedet.

- Jeg har været på forretningsrejse med Carsten Jensen, hvor vi så den bygning. Carsten kaldte det 'fabrikken'. Men der var ikke noget. Hverken vand, stole eller lamper. Ledningerne hang ud af væggen. Den var helt tom, siger han.

- Ved du, om det rent faktisk blev til en fabrik senere?

- Nej. Men jeg ved, at mange ansatte har undret sig over, hvor produktet egentlig blev lavet, siger Claus Elgaard.

Det bekræfter en række tidligere medarbejdere overfor Ekstra Bladet.

Havde kun direktørens ord

Ifølge Claus Elgaard havde de ansatte fra ACT.Global produktet med i plastikdunke, når de var ude for at sprøjte det på vægge og gulve hos kunderne.

- Det var bare dunke uden logo, mærkater eller deklarering, forklarer han.

Den kendte TV-vært Claus Elgaard var tidligere ansat i ACT.Globals marketingafdeling. Foto: Carsten Andreasen/POLFOTO

- Hvem vidste, hvad der var i de dunke?

- Ingen. Vi gik bare ud fra, at der var et godt produkt. Men jeg havde kun Carsten Jensens ord for det. Jeg kom aldrig i nærheden af nogen eksperter, som bekræftede det. Så jeg anede i princippet ikke, hvad der var i de dunke, siger Claus Elgaard.

Hverken Carsten Jensen eller kommunikationsdirektør Louise Damgaard-Bochals har svaret på Ekstra Bladets spørgsmål vedrørende Claus Elgaards udtalelser.