Mystik på kostskole: Forstander ryger ud

Kostskolen Havregården i Gilleleje - som huser elever med psykosociale problemer - er blevet ramt af lidt af et chok.

Skolens mangeårige leder Morten Ulrik Jørgensen, der også er et fremtrædende medlem af byrådet i Gribskov Kommune, er stoppet uden varsel.

Det bekræfter formand Jonas Fedder Witt, som tilføjer, at der nu kører en personalesag.

- Havregården har fået en ny konstitueret skoleleder. Men der kører en personalesag, og den ønsker jeg ikke at kommentere i pressen, siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Morten Ulrik Jørgensen, som repræsenterer partiet Nyt Gribskov og er formand for kommunens udvalg for Kultur, Erhverv og Oplevelsesøkonomi.

Tidligere har han desuden været formand for Børn- og Ungeudvalget i Gribskov.

Holdt møde med tilsyn

Ifølge lokalmediet Netavisen Gribskov holdt Havregårdens bestyrelse fredag møde med Socialtilsynet.

Det bekræfter formand Jonas Fedder Witt.

- Vi ser med stor alvor på de ting, som tilsynet og andre måtte komme med. Men jeg kan ikke komme nærmere ind på den dialog, vi har haft med tilsynet.

- Er dialogen med tilsynet knyttet til Morten Ulrik Jørgensens stop som forstander?

- Jeg bliver nødt til at gentage, at jeg ikke kan kommentere på personalesager.

Byrådsmedlem: Vi lader bare skolen betale

Så den ikke komme

Morten Ulrik Jørgensen rolle som skoleleder hos Havregården er blevet overtaget af Trine Pantmann, som tidligere har været souschef på skolen.

Også hun er tavs om sagen.

- Jeg kan ikke udtale mig på nuværende tidspunkt. (...) Men det er helt nyt for mig at have fået rollen, og lad mig sige det sådan, at jeg ikke havde set det komme, siger hun.

Unge med udfordringer

Centrum for sagen, Havregården, er en kost- og dagskole for børn og unge med såkaldt psykosociale vanskeligheder.

Det betyder, at de ofte har problemer med trivsel og mental sundhed.

Skolen i Gilleleje henvender sig til elever på 6.-10. klassetrin og har åbent 365 dage om året.

Det har hidtil ikke været muligt at få en kommentar til sagen fra Anders Gerner Frost, borgmester i Gribskov Kommune, der ligesom Morten Ulrik Jørgensen repræsenterer partiet Nyt Gribskov.