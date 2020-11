Mystisk million-overførsel før konkurs

Kender du noget til sagen, eller har du penge til gode? Kontakt journalisten direkte ved at klikke her.

Den tidligere leasingkongen Peter Larsen bliver nu undersøgt for en mystisk millionoverførsel lige før, at han gik personlig konkurs i oktober måned.

Peter Larsen ejede frem til oktober selskabet Scanleasing, der opnåede en omsætning på 225 millioner kroner på at lease biler. I dag er selskabet konkurs, ligesom Peter Larsen altså er det.

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i en redegørelse fra kurator, og her af fremgår det, at han forurd for konkursen har indbetalt et kontantbeløb på syv millioner kroner til en deponeringskonto. Kurator beskriver, at forholdet nu er ved at blive undersøgt.

Indtil konkursen levede Peter Larsen udadtil et liv i luksus. Han havde leaset en Mercedes Cabriolet af sit eget selskab, lod han forstå i annonce i dagbladet Børsen i oktober sidste år.

Pantsat hus

Og af redegørelsen fra kurator fremgår det også, at han ejede halvdelen af et hus i Sydfrankrig i byen Vallauris.

Af seneste regnskab fremgår det, at han har taget et lån i Scanleasing på 3,9 millioner kroner, hvilket revisorerne stempler som et ulovligt lån. Men af opgørelsen fra kurator er der hverken spor af de syv millioner eller de 3,9 millioner kroner. Tværtimod havde han på konkursdagen 13.494,36 kroner stående på sin bankkonto.

Desuden beskriver kurator, at huset i Frankrig er pantsat, så det udgør umiddelbart heller ikke den store værdi.

Alt i alt har kurator indtil videre opgjort hans værdier til 43.498,36 kroner. Dertil kan så komme salg af inventar og pension, som endnu ikke er gjort op.

På den anden side er der samlet rejst krav mod ham personligt for 195 millioner kroner.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Peter Larsen. Men han er ikke vendt tilbage.