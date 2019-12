Nabo-barer i spektakulær navnestrid

Der hersker ikke ligefrem julestemning mellem de to barer The Old English Pub og The Old Irish Pub på Vesterbrogade i København.

I knap halvandet år har de været naboer, men hvis det skal fortsætte sådan, så skal The Old Irish Pub ændre sit navn. Og hvis ikke de går med til det, så må de flytte væk.

Det mener i hvert fald folkene bag The Old English Pub, der har taget sagen til Sø- og Handelsretten, hvor parterne har mødtes i dag.

Baren har ligget på Vesterbrogade 2 siden 1992 og har haft det samme navn i alle årene. Men i 2018 fik de altså selskab af kæden The Old Irish Pub, der valgte at åbne sin 22. pub det pågældende sted.

'Snylter'

Ifølge The Old English Pub minder navnene så meget om hinanden, at ikke kun kunderne kan finde på at forveksle de to barer. Også de offentlige myndigheder gør det. Derudover er det holdningen, at kæden 'snylter' på deres navn og renommé, fremgår det af sagens påstandsdokumenter, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

The Old English Pub bruger blandt andet som eksempel, at de har oplevet negative anmeldelser fra forbrugere mod The Old Irish Pub på deres egen Trustpilot-side.

Artiklen fortsætter under billedet ...

The Old English Pub mener blandt andet, at bogstaverne på facaden også minder for meget om hinanden i forhold til farve og skrifttype. Foto: Tariq Mikkel Khan

Afviser krav

Konkurrenten The Old Irish Pub, der primært er ejet af de to brødre Kristian Eigil Blak og Peder Johan Blak, afviser kravene. De lægger blandt andet til grund, at de i forvejen var en 'meget velkendt pubkæde'. Derudover mener man ikke, at kunderne forveksler de to barer.

Man peger eksempelvis på, at forbrugerne godt ved, at der er stor forskel på den engelske og irske pubkultur.

'Forskellene er historisk betingede og kommer blandt andet til udtryk ved, at autentiske engelske pubber er indrettet i en hyggelig atmosfære med pejs og mørke egetræsmøbler, hvor folk i ro kan nyde en øl og 'simple' madserveringer, mens irske pubber traditionelt er mere festlige med høj musik, plads til dans og generel høj stemning, herunder til større fodboldevents,' fremgår det af deres påstandsdokument.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Ole Strecker, der er direktør og ejer af The Old English Pub. Hos The Old Irish Pub oplyser man, at man ikke har nogen kommentarer til sagen.