Nabo-barer i spektakulær strid: Her er dommen

Selvom stemningen formentlig stadig ikke er god mellem naboerne The Old English Pub og The Old Irish Pub på Vesterbrogade i København, så er der nu i hvert fald sat et punktum i deres noget bemærkelsesværdige strid.

Sagen handlede om, at The Old English Pub mente, at naboen igennem knap to år, The Old Irish Pub, snyltede på deres navn og rennomé.

Men den udlægning var Sø- og Handelsretten ikke med på, hvorfor man frifandt The Old Irish Pub. Samtidig blev The Old English Pub dømt til at betale sagens omkostninger på 35.000 kroner, fremgår det af en ny dom.

Sidstnævnte har ligget på Vesterbrogade 2 siden 1992 og har haft det samme navn i alle årene. Men i 2018 fik de selskab af kæden The Old Irish Pub, der valgte at åbne sin 22. pub det pågældende sted.

'Snyltede'

Ifølge The Old English Pub mindede navnene så meget om hinanden, at ikke kun kunderne kunne finde på at forveksle de to barer. Også de offentlige myndigheder gjorde det. Derudover var det holdningen, at kæden 'snyltede' på deres navn og renommé.

The Old English Pub mente blandt andet, at bogstaverne på facaden også mindede for meget om hinanden i forhold til farve og skrifttype. Foto: Tariq Mikkel Khan

Konkurrenten The Old Irish Pub, der primært er ejet af de to brødre Kristian Eigil Blak og Peder Johan Blak, afviste kravene. De lagde blandt andet til grund, at de i forvejen var en 'meget velkendt pubkæde'. Derudover mente man ikke, at kunderne forvekslede de to barer.

Afgørelse

I rettens afgørelse lægges der vægt på, 'at de to pubber nok har fællestræk, men at de i væsentlig grad er forretningsmæssigt forskellige med forskelligartede tilbud til pubbernes respektive kundegrupper.'

Derudover mener retten ikke, at det har været bevist, at etableringen af The Old Irish Pub på adressen har været 'tilsigtet en illoyal udnyttelse af nogen goodwill eller markedsposition, som tilkommer ENGELSK PUB med sin pub The Old English Pub'.

Hverken The Old English Pub eller The Old Irish Pub ønsker at kommentere sagens udfald over for Ekstra Bladet.