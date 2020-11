Nabokrig på strandvejen: Klager til borgmester

’Hej Jens

Mit navn er Michaela Ward Meehan og jeg er datter af Peter Ward som du kender og har sejlet Knarr med for mange år siden. DU kan måske også huske at jeg har sejlet mange år med min søster Susanne i den olympiske 470 jolle..

Jeg skriver til dig fordi vi fortvivlet må se til hvordan vores skønne villa på Vedbæk Strandvej 508 fuldstændig har mistet al privacy, da vores nabo mod syd (nr 506) nu gennem to år har bygget og omformet sin grund stik mod alle byggetilladelser og den gældende lokalplan. Dette stort set uden at Rudersdal Kommune med Jan Harboe som sagsbehandler gør noget for at værne om vores område og ikke mindst vores rettigheder og forventninger til at disse bliver respekteret og overholdt.

Vi er nu så frustrerede at vi har måttet hyre Kromann Reumert for at få styr på hvad det er der foregår og hvorfor kommunen igen og igen giver bygerren tilladelser, som er direkte modsigende den gældende byplan og hverken informerer os som nabo eller på nogen måde tager hensyn til vores rettigheder. Det er en meget dyr fornøjelse og burde ikke være nødvendigt.

Jeg håber meget ud har tid til at tale med mig og jeg vil meget gerne invitere dig herned så du med egne øjne kan se hvor absurt det er.

Jeg ser frem til at høre fra dig.

Med venlig hilsen

Michaela Ward Meehan

Vedbæk Strandvj 508