Nanna tog antidepressiva: Banken straffer mig

Erhvervsforskeren Nanna Inie er efter eget udsagn hverken overforbruger af penge eller medicin.

Alligevel betaler hun, hvad hun selv opfatter som strafrente, fordi hun i en periode blev behandlet med antidepressiva.

Den 32-årige kvinde fra Valby ville for halvandet år siden optage et forbrugslån på 75.000 kroner i Djurslands Bank. Godkendelsen til lånet var betinget af, at hun tegnede en såkaldt låneforsikring gennem et forsikringsselskab udpeget af banken.

Jann betalte ekstra for sin forsikring: Sådan fik han det billigere

I behandling

Nanna Inie kunne dog ikke tegne forsikringen, fordi hun var i behandling for en depression.

- Jeg var under udtrapning af antidepressiva og fik den mindst mulige dosis. Jeg har ingen historik af indlæggelser, har aldrig været selvmordstruet eller lignende. Jeg var 31 år, ung og førlig, fortæller kvinden, som kontaktede banken for at få vejledning til, hvordan lånet så kunne optages.

Her havde man en løsning - en dyrere en af slagsen.

Havde forsikringsselskabet sagt god for Nanna Inie, skulle hun betale otte procent i rente på lånet, men den manglende godkendelse skruede renten op til 11,25 procent.

- Det betyder, at jeg i stedet for at betale omkring 90.000 kroner i samlede omkostninger (inkl. lånebeløbet, red.) skal betale lidt over 100.000 kroner, siger Nanna Inie, som optog lånet, men opfatter bankens behandling af hende som diskrimination, har skrevet om det på Twitter og fået henvendelser fra mange med lignende historier.

VIDSTE DU, at fordi jeg var på antidepressive piller i en overgang, så koster det mig dobbelt så meget i renter at have et banklån? Bare lige sådan til almen information. Lad være med at blive deprimeret hvis du også er fattig! #stopdiskrimination #djurslandsbank — Nanna Inie (@NannaInie) 26. august 2019

Aldrig misset et lån

Nanna Inie har fast arbejde hos Lix Technologies og har efter eget udsagn aldrig misset afdrag på sit eksisterende lån - et studielån på omkring 100.000.

- Du optog lånet for et år siden - hvorfor er du først begyndt at skrive om det på de sociale medier nu?

- Fordi jeg med en låneberegner gennemgik tallene og blev vred over, at jeg kommer til at betale mere end 10.000 kroner i rente på et lån, fordi jeg har taget antidepressiva.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bankboss: Vi diskriminerer ingen

Nanna Inies bankoplevelse er gentagne gange blevet delt og kommenteret på både Twitter og Facebook.

Selvom man ikke vil kommentere den konkrete sag, så fastslår underdirektør Jesper Vernegaard over for Ekstra Bladet:

- Vi lever af tilfredse kunder.

Underdirektøren understreger, at pengeinstituttet kan vælge at stille krav om sikkerhed for forskellige typer af lån blandt andet ved at tage pant i en livsforsikring, så de får pengene hjem i tilfælde af et dødsfald.

- Men ud over det kigger vi også på, hvad det er for en kunde, vi har til at sidde over for os i stolen. Hvordan kender vi kunden, hvad er kundens engagement i banken, hvad er kundens rådighedsbeløb, gældsfaktor med videre. Blandt de sikkerheder, vi kan tage for kundens engagement i banken, kan nævnes pant i bolig, bil og forsikringspolicer, ligesom vi også kan yde lån på blankobasis uden sikkerhed. Det sker ud fra bankens overordnede kreditpolitik.

Sag mellem to parter

Underdirektøren understreger også, at tegningen af en eksempelvis livsforsikring er en sag mellem kunden og forsikringsselskabet.

- I det tilfælde, hvor kunden vælger at tegne en livsforsikring, er det en aftale mellem forsikringsselskab og kunden.

- Men det er et forsikringsselskab, I udpeger, og når kunden så får nej, fordi hun har haft en depression og så får tilbudt lånet til en højere rentesats, er det svært at se det som andet end en direkte konsekvens af hendes sygdomshistorie ...

- Jeg udtaler mig som sagt ikke om kundeforhold, men ligesom i alle andre banker har vi nogle forudsætninger, vi stiller op, og hvis de ændrer sig, kan aftalen også ændre sig - det gælder også prisen for den vare, vi tilbyder, som jo er udlån af penge.

- Den kunde, hvis sag, du ikke kan kommentere, siger, at I diskriminerer hende, fordi hun har taget antidepressiva. Hvad er din reaktion på at blive beskyldt for diskrimination?

- Vi diskriminerer ikke nogen. Vi lever af at have glade og tilfredse kunder, siger Jesper Vernegaard, som tilføjer, at man i Djurslands Bank værdsætter dialog med kunderne, som altid er velkomne til at henvende sig, hvis de er utilfredse med noget.