Nationalbanken hæver den ledende rente

Nationalbanken har torsdag eftermiddag valgt at hæve den ledende rente med 0,15 procentpoint.

Det oplyser Nationalbanken i en pressemeddelelse.

Renteforhøjelsen har virkning fra fredag, og renten hæves dermed til minus 0,6 procent.

Ændringen af renten sker på baggrund af salg af valuta, lyder det i meddelelsen.

- Renteforhøjelsen indsnævrer det pengepolitiske spænd til euroområdet fra 0,25 procentpoint til 0,10 procentpoint, men de danske pengepolitiske renter er fortsat lavere end i euroområdet, skriver banken.

De øvrige pengepolitiske renter fastholdes.

Årsagen til rentehævningen er ifølge cheføkonom i Danske Bank Las Olsen, at den danske krone længe har stået svagt i forhold til euro.

- De seneste dages finansielle uro har forstærket presset, og nu griber Nationalbanken altså til en renteforhøjelse, siger Las Olsen i en skriftlig kommentar.

- Presset skyldes næppe, at Danmark skulle være hårdere ramt end så mange andre af coronakrisen, men under ekstreme kriser er der en tendens til, at små valutaer bliver presset, siger han.

Cheføkonomen fremhæver blandet andet den svenske krone som et eksempel på en mindre valuta, der er blevet presset.

Hvis det blot bliver ved denne ene rentesænkning, er det ikke noget, der for alvor påvirker økonomien, påpeger Las Olsen.

Grundet coronakrisen har de finansielle markeder svinget meget.

Det har ifølge cheføkonom i Arbejdernes Landsbank Jeppe Juul Boore fået flere centralbanker til at sænke renterne i et forsøg på at give en hjælpende hånd til økonomier, der er ramt af virus.

- Renteforhøjelsen kommer som følge af et svækkelsespres på kronen overfor euroen og ikke for at stramme pengepolitikken som sådan, siger han i en skriftlig kommentar.

En af de valutaer, der har været presset er den norske krone. Den er blevet sendt helt i dørken blandt andet på grund af en faldende oliepris, der skyldes coronakrisen.

Mandag meddelte Nationalbanken, at der i år vil blive udstedt statsobligationer for 125 milliarder kroner og ikke 75 milliarder kroner som tidligere planlagt. Det sker på grund af coronakrisen.

En statsobligation er groft sagt en måde, hvorpå staten kan optage et lån.