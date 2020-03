Nationalbanken vil sælge dollarlån til pressede banker

På torsdag vil Nationalbanken sammen med sine pendanter i Sverige og Norge afholde en auktion med lån af amerikanske dollar.

De skal hjælpe banker og andre finansielle virksomheder med at afbøde de negative effekter af coronaudbruddet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Amerikanske dollar har været stærkt efterspurgt uden for USA på det seneste.

Med auktionen får de finansielle virksomheder hjælp til at håndtere den gæld i amerikanske dollar, som mange af dem har liggende.

Nationalbanken havde tidligere tirsdag udsendt en pressemeddelelse om sagen, men den blev siden trukket tilbage.

I meddelelsen stod der ifølge Reuters, at Nationalbanken vil tilbyde dollarlån med både en uges og tre måneders løbetid. Lånene skal samlet set være op til 20 milliarder dollar værd.

Til nyhedsbureauet forklarer en talsperson fra Nationalbanken, at indholdet af meddelelsen var rigtigt nok, men at man var nødt til at trække den tilbage, indtil meddelelsen var helt færdig.

Riksbanken i Sverige har også udsendt en meddelelse, og den er foreløbigt ikke trukket tilbage. Heri fortæller banken, at den vil sælge dollarlån med tre måneders løbetid med sikkerhed for ti milliarder dollar på torsdag.

Det svenske svar på Nationalbanken har en samlet ramme for dollarlån på 60 milliarder dollar frem til og med 18. september i år.

- Dollarlån er et af de værktøjer, som Riksbanken tilbyder bankerne for at afbøde de negative effekter i økonomien, som coronapandemien fører med sig, står der i meddelelsen fra Riksbanken.

Norges Bank, der er det norske svar på Nationalbanken, vil ifølge Reuters sælge dollarlån med tre måneders løbetid. Samlet tilbydes der lån for op til fem milliarder dollar.