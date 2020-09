Navalnyj i klar bedring: Kan gå til og fra hospitalsseng

Den russiske systemkritiker og oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj, der er indlagt på et hospital i Berlin efter at være blevet udsat for nervegift, er i klar bedring.

Det oplyser tyske læger.

Han skal ikke længere have ilt. Og han er i stand til kortvarigt at rejse sig fra sin seng og gå.

- Han er for øjeblikket i gang med bevægelsesøvelser og er i stand til at forlade sin seng i korte perioder.

Sådan lyder det i en erklæring fra hospitalet Charité.

Den tyske regering oplyste tidligere mandag, at laboratorier i Sverige og Frankrig har bekræftet et tysk militærhospitals oplysning om, at det er nervegiften Novichok, der er brugt mod Navalnyj.

Dermed bør Ruslands kritik af Tyskland høre op i denne sag, siger den tyske udenrigsminister, Heiko Maas.

- Vi regner ikke med, at budbringeren af de dårlige nyheder - nemlig os - vil blive kritiseret længere, siger han på et pressemøde i Berlin.

Det russiske nyhedsbureau Interfax fortæller mandag eftermiddag, at den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, aflyser sit besøg i den tyske hovedstad, Berlin, tirsdag.

Officielt hedder det, at det skyldes ændringer i hans tyske kollegas mødeplaner.

Navalnyj blev 20. august meget syg under en flyvning fra Sibirien til Moskva. Hans familie tror, at der var nervegift i en kop te, som Navalnyj havde drukket i lufthavnen i Tomsk.

Novichok er udviklet under den kolde krig af Ruslands militære efterretningstjeneste.

Det blev brugt i 2018 i den britiske by Salisbury, hvor den afhoppede russiske spion Sergej Skripal og hans datter var tæt på at dø af forgiftelsen.

Britisk politi har siden identificeret to russiske agenter som gerningsmændene. En kvinde fandt tilfældigt nervegiften i en parfumeflaske og døde ikke længe efter.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, har bedt om en god forklaring fra den russiske regering, som tilbageviser enhver skyld. Kreml siger, at den tyske regering må fremlægge beviser.