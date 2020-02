Nedlægger 400 stillinger: Bestyrelsesformand kræver lønstigning på 47 procent

Har du en god historie? Så TIP Ekstra Bladets erhvervsredaktion på EBerhverv@eb.dk.

Er der et modsætningsforhold i, at bestyrelsesformanden kræver en lønstigning på 47 procent, mens banken må nedlægge 400 stillinger med et argument om, at man skal reducere omkostningerne?

Det spørgsmål har Danske Bank ikke svaret på, efter Ekstra Bladet har henvendt sig for at få en forklaring.

'Jeg kan ikke kommentere på bestyrelsens aflønning, der er et anliggende for bestyrelsen og generalforsamlingen,' skriver HR-chefen i Danske Bank, Karsten Breum, til Ekstra Bladet, efter vi har spurgt bankens pressetjeneste om et mundtligt interview med en repræsentant for banken, hvor vi ville spørge ind til, hvordan banken ser på disponeringen mellem astronomiske lønforhøjelser til bestyrelsen og fyringer af hundredvis af medarbejdere.

Nedlægger 400 stillinger

- Som følge af behov for at reducere omkostningerne nedlægger Danske Bank 400 stillinger, lød det i en pressemeddelelse, banken offentliggjorde torsdag morgen.

Det er 230 medarbejdere i alt, der kan se frem til en fyreseddel. Af de 230 er det 120 medarbejdere i Danmark, som må se sig om efter et nyt arbejde.

Danske Bank præsenterer fyringsrunden kort tid efter, bestyrelsen i den skandaleplagede bank - herunder formand Karsten Dybvad - har krævet en lønforhøjelse, som de fleste danskere kun kan drømme om.

Bestyrelsesformanden kan således - hvis alt går efter planen - se frem til en lønstigning på enorme 47 procent for sit arbejde i den bank, som altså nu må nedlægge hundredvis af stillinger for at reducere sine omkostninger.

Karsten Dybvads løn vil efter planen stige fra 2,5 til 3,7 mio. kroner.

Danske Bank: Det er desværre nødvendigt

Danmarks største bank fastholder, at nedlægningen af stillingerne er nødvendig.

'Jeg kan godt forstå, at det er en svær dag for de berørte medarbejdere. Vi har bestræbt os på at finde andre job i banken til dem, hvis stillinger bliver nedlagt, og det er lykkedes for over 100 kolleger, men har ikke været muligt for alles vedkommende.

Det er ikke nemt at sige farvel til dygtige og dedikerede medarbejdere, men det er desværre nødvendigt at få vores omkostninger ned, hvis vi også fremover skal kunne være konkurrencedygtige,' skriver Karsten Breum, HR-chef i Danske Bank, til Ekstra Bladet.

Finansforbundet er rasende

Finansforbundets formand, Kent Petersen, finder det paradoksalt, at banken fyrer et stort antal medarbejdere, samtidig med at bankens bestyrelses kan se frem til en lønstigning.

- Man kan simpelthen ikke blive ved at stramme skruen, for det er nu engang de ansatte, der skal skabe den toplinje og vækst, som både banken, sektoren og vores samfund har brug for, siger han til Ritzau.

- Derfor skal medarbejderne heller ikke betragtes som en omkostningspost, man i øvrigt paradoksalt nok vil nedbringe, næsten sideløbende med at bestyrelsen vil bevilge sig en markant honorarstigning, siger han til mediet.



Dårligt signal

Da Ekstra Bladet for få dage siden kunne fortælle om den mulige guldregn over Danske Banks bestyrelse, var Anders Drejer, professor ved Aalborg Universitet, skarp i sin kritik.

- En lønstigning på 47 procent synes jeg er voldsom og et utrolig dårligt signal at sende. De (bestyrelsen, red.) kunne jo starte med at skabe nogle gode resultater, før de forlanger højere honorarer, sagde Anders Drejer til Ekstra Bladet.

- Det havde været mere passende, hvis Karsten Dybvad efter et par år, hvor det var lykkedes banken at forbedre sin situation, og det begyndte at gå godt, sagde, at han nu gerne ville belønnes for sin indsats, sagde han til Ekstra Bladet.

