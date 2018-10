Nedturen fortsætter for Danske Bank: Værste aktie i Europa

2018 bliver bestemt ikke et år, som Danske Bank vil huske tilbage på med glæde.

Hvidvaskskandalen har kostet på mange forskellige fronter. En af dem er aktiekursen, som er styrtdykket med mere end 40 procent siden starten af året.

Det betyder, at Danske Bank-aktien faktisk er den værst præsterende blandt alle bank-aktier i Europa, skriver Bloomberg.

Og det er bestemt ikke noget, man normalt ser fra en dansk bank, som plejer at være kendetegnet ved høj stabilitet.

- Det er da spektakulært, men der er også en vis grad af hysteri i sådan noget. Jeg tror, at der er rigtig mange i finansverden i udlandet, der har besluttet, at de ikke vil Danske Bank, og så er prisen ikke afgørende. Det er jo rigtig ærgerligt for banken og dets aktionærer. Men vi skal bare huske på, at det er markedet, der bestemmer prisen, siger bankforsker Lars Krull ved Aalborg Universitet.

Mikkel Emil Jensen, der er aktieanalytiker i Sydbank, supplerer:

- Det står i kontrast til Danske Banks stærke kapitalposition og stærke indtjeningsevne. At det er den dårligste aktie, vidner i høj grad om hvor meget hvidvasksagen, og usikkerheden om hvad den får af konsekvenser, spiller ind, siger han.

Grafen viser her, hvor drastisk aktien er faldet i 2018. Screendump: Nordnet

Udlandet

Det afgørende for, at sagen har kostet så dyrt på kursen, skyldes ifølge ham usikkerheden omkring en kommende bøde. Ingen ved hvor stor den bliver, eller hvornår den kommer.

Sagen har samtidig fået relativ stor omtale i udlandet.

- Omfanget af sagen er meget stort også i forhold til andre tilsvarende hvidvasksager. Det lader til at være blandt de største sager nogensinde, og det i sig selv skaber overskrifter. Samtidig er der mange landegrænser involveret. Penge der er flyttet ud og ind af lande. Så der er mange lander, som har interesse i at finde ud af, hvad der er foregået, siger Mikkel Emil Jensen.

Den nu forhenværende direktør Thomas Borgen har efterladt banken i en større imagemæssig krise, end da han overtog den. Foto: Jonas Olufson

Image-krise

Mens aktiekurs fortsætter med at falde, så må banken også indse, at dens omdømme har lidt et alvorligt knæk blandt sine kunder.

En måling af analysehuset Voxmeter viser således, at kun lidt over 40 procent af danskerne finder banken troværdig - tidligere i år var det over 70 procent, skriver Finans.

Målingen viser desuden, at banken har mistet mellem 49.122 og 68.696 kunder i løbet af 2018, hvilket er et tal, som banken dog ikke kan nikke genkendende til.

- Der er ikke andet andet at gøre end at fortsætte med at arbejde hårdt og godt. Man kan selvfølgelig købe lidt annoncer og lave nogle pressemeddelelser, men det er begrænset, hvor meget det betyder. Som kunde vil man se, at ændringen er der, og at den sidder fast over tid, siger Lars Krull.

Og det kan naturligvis tage lang tid.

- Vi har alle sammen hørt noget om Estland, som vi synes er noget rigtig skidt. Men ingen føler, at vi har fået hele sandheden, og vi mangler stadig myndighedernes reaktion. Så det kan blive relativt langvarigt, siger Lars Krull.

Jesper Nielsen vil gerne undskylde for bankens rolle i hvidvasksagen. Foto: Rune Aarestrup Pedersen

UNSDKYLD

Hos Danske Bank vil man ikke kommentere aktiekursens nedtur. Men i sit første interview som ny direktør undskylder Jesper Nielsen sagen flere gange over for Finans.



- Vi har fejlet og ikke gjort det godt nok. Det vil vi gerne undskylde for. Der er nok nogle kunder og danskere, som ikke har hørt det ordentligt endnu, og til dem vil vi gerne sige, at vi godt ved, at vi ikke har levet op til omverdenens og vores egne forventninger, og derfor siger vi undskyld, siger Jesper Nielsen, der siden 1. oktober i år og frem til, at bankens bestyrelse finder den permanente afløser for Thomas Borgen, er manden i spidsen for direktionen.

Om den historisk ringe troværdighed siger han:

- Vi kan godt forstå, at det forholder sig sådan. Det sker, når man ikke lever op til folks forventninger, hvilket vi ikke har gjort. Derfor forsøger vi nu – udover at sige undskyld – at forklare, at vi er et helt andet sted i dag, siger han.