Nets forhandler om fusion med italiensk konkurrent

Den danske betalingskoncern Nets og italienske Nexi forhandler om en fusion.

Det oplyser Nexi i en meddelelse. Selskaberne har nu ti dage til at forhandle.

Flere medier - herunder nyhedsbureauet Reuters - har for nylig skrevet, at en handel mellem de to selskaber var under opsejling.

Nets blev så sent som i 2017 solgt i en stor handel, da kapitalfonden Hellman & Friedman købte og afnoterede selskabet fra fondsbørsen i København.

Siden har Nets gennemført en række fusioner - herunder med tyske Concardis - og solgt dele af sine aktiviteter til amerikanske Mastercard.

I 2017 lød prisen på 33 milliarder kroner for Nets, men ifølge Reuters er værdien af Nets næsten fordoblet siden da.