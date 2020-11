Ni ud af ti julefrokoster i år er aflyst

Normalt er december højsæson på landets hoteller, restauranter og konferencecentre, som plejer at bugne af julefrokostgæster. Men det ser coronakrisen i år ud til at spænde ben for.

Ni ud af ti julefrokoster i år er nemlig blevet aflyst. Sådan lyder vurderingen i en medlemsundersøgelse fra Horesta, der er brancheorganisationen for hoteller og restauranter.

Normalt ligger julefrokostomsætningen i hotel- og restaurationserhvervet på cirka 2,5 milliarder kroner. I år ser det helt anderledes ud.

- Vores medlemmer vurderer, at omsætningen i år kun bliver på cirka ti procent af det normale, siger Jonas Kjær, der er cheføkonom hos Horesta.

Det skyldes blandt andet, at forbuddet mod forsamlinger på flere end ti personer har fået mange arbejdspladser til at aflyse store firmajulefrokoster.

De få julefrokoster kan få store konsekvenser for restaurationsbranchen, der i forvejen er hårdt ramt efter mange måneder med coronavirus, vurderer han.

- Omsætningen i december er med til at hjælpe mange virksomheder igennem januar og februar, der er de måneder, hvor færrest går ud og spiser, siger Jonas Kjær.

- Og samtidig er det mange måneder nu, hvor restauranterhvervet har kørt i lavt gear, og opsparingen hos mange er ved at være væk. Flere og flere frygter at måtte lukke permanent på grund af den lave efterspørgsel.

For at hjælpe branchen har Horesta sendt en anbefaling til danske arbejdsgivere om at give deres medarbejdere et gavekort til besøg på restauranter i julegave.

Og der er flere større arbejdspladser, der har fulgt opfordringen, oplyser Horesta i pressemeddelelsen.

Eksempelvis har Dagrofa Foodservice og Dagrofa Logistics besluttet at give i alt 1000 medarbejdere gavekort på 500 kroner, der kan benyttes på cirka 30 forskellige restauranter.

Jonas Kjær anbefaler andre virksomheder at følge trop og forsikrer om, at restauranterne er klar til at tage imod gæster under sikre forhold.

- Der er ingen tvivl om, at selvfølgelig er der en risiko ved at gå ud. Men vi er vant til at passe godt på gæsterne og sørge for at minimere smitterisikoen, siger han.