Nord Stream 2 får dansk godkendelse til drift

Energistyrelsen har givet tilladelse til, at den del af naturgasledningen Nord Stream 2, der føres over dansk havbund, kan tages i drift, når den er opført.

Det oplyser styrelsen i en meddelelse torsdag.

Nord Stream 2-projektet har tidligere fået en tilladelse til at opføre ledningen. Nu har projektet altså også grønt lys til at gå i drift, når opførelsen af ledningen er færdig.

Ledningen skal ikke kun føres over dansk havbund, men gennem hele Østersøen fra Rusland til Tyskland. Derfor skal projektet godkendes i flere lande - Rusland, Finland, Sverige, Danmark og Tyskland.

En del af ledningsføringen går syd om Bornholm på det, der kaldes dansk kontinentalsokkel. Derfor skal de danske myndigheder tage stilling til den del af projektet.

Nord Stream 2 ejes af det russiske energiselskab Gazprom. Det er et projekt til 64 milliarder kroner.

Projektet er en politisk varm kartoffel i både Danmark, de baltiske lande og flere østeuropæiske lande. USA har også udtalt sig åbent mod projektet.

Flere central- og østeuropæiske lande mener, at ledningen vil gøre dem sårbare over for russiske trusler om at lukke for de forsyningslinjer, der går gennem deres territorium. De mener, det kan ske, når russerne kan sende deres gas til de store vesteuropæiske lande uden om Østeuropa.

Fra tid til anden har den tyske regering også været ved at trække sin støtte til projektet. Senest som opfølgning på det, der ifølge den tyske regering var et attentatforsøg på den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj.

Også statsminister Mette Frederiksen har talt for at genoverveje, om projektet skal have grønt lys.

- Jeg synes, det er positivt, da jeg har været imod Nord Stream 2 hele vejen igennem, sagde Mette Frederiksen i september.

- Jeg mener ikke, at vi skal gøre os afhængige af russisk gas. Så jeg synes kun, det er godt, hvis vi kan få en fornyet diskussion af det.