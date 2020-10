'Nordens største swingerklub' er gået konkurs

På hjørnet af Esbjergvej i Kolding har der været stille i længere tid.

Her ligger swingerklubben Euroclub 300, der blev lukket i foråret på grund af coronavirussen. Nu er klubben gået konkurs, skriver JydskeVestkysten.

Huset, der bredder sig over 2000 kvadratmeter, har markedsført sig som 'Nordens største swingerklub', men nu ser det ud til, at den store bygning skal bruges til et andet formål.

Årsag uklar

Swingerklubben har inden for kort tid skiftet direktør to gange og fået nye ejere, og derfor har kurator svært ved at finde ud af, hvad der er sket.

Det sidste Facebook-opslag på klubbens hjemmeside er fra april, hvor de skriver, at klubben holder lukket til maj. Siden har der ikke været nogen officielle udmeldinger.

Men nu er selskabet bag klubben, Euroclub 300 ApS. under konkursbehandling. Det sker, efter at den ansatte ikke har fået løn for sit arbejde i klubben, skriver JydskeVestkysten.

Kurator Anders Bendtsen fra advokatfirmaet Lind har mange ubesvarede spørgsmål.

- Jeg ved ikke så meget. Der er indsat ny ledelse i to omgange i sommeren, og selskabet er overdraget to gange i løbet af sommeren. Samtidig er der afgivet en årsrapport i august, der ikke siger noget om nogle af de forhold. Jeg har ikke fået fat i de relevante personer, og samtidig kan der være tvivl om, hvilke folk der er de relevante personer. Jeg er ikke sikker på, at det er den nuværende ledelse, der er mest relevant. De undersøgelser kører nu, siger Anders Bendtsen.

