Nordjysk jubel: Derfor har vi savnet nordmændene

Der udbrud fredag midt på eftermiddagen vild jubel i Faarup Sommerland i Blokhus, da Mette Frederiksen oplyse, at norske turister fra 15. juni igen må besøge Danmark

- Vi er superglade. Superglade, udbryder Rasmus Mortensen, marketingchef i Faarup Sommerland, som netop har besluttet allerede at åbne allerede 5. juni.

- 40 procent af vores gæster er på en normal sæson nordmænd, så denne nyhed har meget stor betydning for os og hele området, siger Rasmus Mortensen fra sommerlandet.

I Nordjylland - bl.a. Faarup Sommerland - glæder de sig til, at nordmændene vender tilbage. Foto: PR

Han fortæller, at norske turister bruger mange penge i Danmark.

- En norsk turists døgnforbrug er cirka dobbelt så stort som en tysk turists.

Også i den nordjyske hovedstads, Aalborg, er de glade.

- Vi er så glade. De norske turister er meget vigtige for Aalborg. Der er gennem mange år opbygget en god, varm relation mellem Danmark og Norge, så vi har savnet nordmændene, som er glade for at besøge Aalborg, siger Kaare Fuglsang Bach Toft, kommunikationschef i Visit Aalborg.

- Og vi savner altså ikke kun nordmændene på grund af deres penge. Der er kombinationen af, at de er nogle behagelige mennesker, som opfører sig så godt, når de besøger os. Og det, at de tager ud og oplever mange ting, hvilket glæder vores store turisterhverv og erhvervslivet generelt, fortæller han.

I Skallerup Seaside Resort i Lønstrup ved Hjørring er der kun afdæmpet glæde.

- Vi ser rigtig meget frem til at byde nordmændene velkommen igen, men når jeg kun er forsigtig optimist, skyldes det, at Erna Solberg, Norges statsminister, har opfordret nordmændene til at blive hjemme, siger Jørgen Høll, direktør for Skallerup Seaside Resort i Lønstrup ved Hjørring.

- Samtidig er den norske kurs i en krone, som er ufordelagtig for nordmænd i Danmark. Derfor jubler jeg ikke. Så skaden er sket, men især i juli har vi ledig kapacitet, som vi håber, nordmændene vil booke, siger han.

Han tror, at den sydvestjyske turistindustri vil få større gavn af, at tyske turister snart frit kan besøge Danmark.

- Det er adgangen for tyske turister, der virkelig kommer til at være positiv for turismeerhvervet, siger han.