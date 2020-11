Nordjyske firmaer kan sende ansatte hjem på lønkompensation

Regeringen har indgået en aftale med arbejdsmarkedets parter om lønkompensation i de syv nordjyske kommuner, der er ramt af skærpede coronarestriktioner.

Det oplyser Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi står med en ekstraordinær lokal og akut situation, der vedrører smitteudviklingen i Nordjylland, og derfor er vi sammen med arbejdsmarkedets parter også klar med en ekstraordinær løsning, skriver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i meddelelsen.

Aftalen betyder, at virksomhederne kan sende ansatte hjem og få dækket mellem 75 og 90 procent af lønnen. Loftet er på 30.000 kroner om måneden per ansat.

Ordningen gælder for de syv kommuner, som på grund af muteret virus fra mink i øjeblikket er underlagt skærpede restriktioner.

Der vil også være en pendlerordning for ansatte, der ikke kan arbejde hjemmefra og ikke kan komme ind i de nordjyske kommuner. En af restriktionerne er, at man som udgangspunkt skal blive i egen kommune.

De syv kommuner er Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø.

- Jeg er glad for, at vi med denne tilpassede lønkompensationsordning forhåbentlig kan bidrage til at holde hånden under hele det nordjyske arbejdsmarked, der lige nu står i en meget svær situation blandt andet på grund af coronasmitten i minkindustrien, skriver formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lisette Risgaard i meddelelsen.

Dansk Industri, der er blandt arbejdsmarkedets parter, glæder sig også over, at Folketinget og regeringen har udvidet lønkompensationsordningen.

- For rigtig mange virksomheder betyder de nye anbefalinger om, at nordjyderne skal blive inden for kommunegrænsen, at en stor del af deres medarbejdere ikke kan komme på arbejde.

- Det er en virkelig alvorlig og reel udfordring, som lønkompensationsordningen er en god del af løsningen på, så virksomhederne har mulighed for at fastholde medarbejderne i job i en meget svær tid, skriver administrerende direktør for DI, Lars Sandahl Sørensen, i en kommentar.