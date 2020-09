Nordkoreas atomprogram vækker bekymring

Nordkoreas atomprogram vækker fortsat stor bekymring i Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA).

Det oplyser FN-organets direktør.

- Fortsættelsen af landets atomprogram er en klar overtrædelse af relevante resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, og det er dybt beklageligt, siger IAEA-chef Rafael Grossi ifølge nyhedsbureauet dpa.

Samarbejde

Mandag holdt IAEA sit årlige møde med repræsentanter for medlemslandene i Østrigs hovedstad, Wien. Nogle deltog fysisk, mens andre deltog virtuelt som følge af coronapandemien.

Rafael Grossi opfordrer Nordkorea til at samarbejde med atomenergiagenturet.

Han fortæller samtidig, at IAEA indsamler information om Nordkoreas atomprogram via eksempelvis satellit.

- IAEA har intensiveret sin parathed til at spille en væsentlig rolle i verificeringen af Nordkoreas atomprogram, siger Rafael Grossi.

Nordkoreas leder Kim Jong-un deltog tidligere på måneden i en inspektion af en landsby, der var plaget af oversvømmelser. Foto: KCNA/Ritzau Scanpix

Ingen siden 1994

Inspektører fra IAEA har dog ikke adgang til landet. Nordkorea forlod agenturet i 1994.

Så sent som i august konkluderede en fortrolig FN-rapport, at Nordkorea fortsætter med at udvikle sit atomprogram og formentlig er lykkedes med at udvikle små atomsprænghoveder, der kan monteres på landets interkontinentale ballistiske missiler.

Rapporten er udarbejdet af uafhængige eksperter, der overvåger FN's sanktioner mod Nordkorea.

Eksperterne siger ifølge nyhedsbureauet Reuters, at flere unavngivne lande i rapporten oplyser, at Nordkoreas seneste seks atomprøvesprængninger sandsynligvis har hjulpet landet med at udvikle de små atomsprænghoveder.

Har landene i rapporten ret, er det et væsentligt skridt for Nordkoreas atomprogram, fordi det betyder, at Nordkorea formentlig er i stand til at ramme andre lande med sine atomvåben.

Nordkorea udførte senest en atomprøvesprængning i september 2017.