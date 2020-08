Nordmakedonien får ny koalitionsregering

Nordmakedonien har søndag fået en ny koalitionsregering med det socialdemokratiske parti SDSM i spidsen.

Det sker, efter at parlamentet har godkendt premierminister Zoran Zaevs regering.

Regeringen blev godkendt med 62 ud af 120 stemmer i parlamentet.

Premierministeren har siden midten af juli kæmpet for at få godkendt sin regering, efter at SDSM sikrede sig en snæver valgsejr over rivalerne på højrefløjen.

- En periode med orden, retfærdighed og disciplin er på vej, siger Zoran Zaev søndag i en tale i parlamentet.

I den nye regeringskoalition indgår også det største parti, der repræsenterer landets albanske minoritets befolkning, DUI.

Den nye regering blev godkendt efter to dages intense debatter.

Afstemningen markerer også slutningen på en otte måneder lang periode, hvor Nordmakedonien har været styret af en overgangsregering.

Overgangsregeringen skulle egentlig kun have ledet landet indtil april, hvor der var planlagt valg.

Men valget blev udskudt til juli på grund af coronapandemien, hvilket efterlod landet med et usikkert lederskab, mens smitten begyndte at stige i sommermånederne.

Nordmakedonien med cirka to millioner indbyggere har indtil nu registreret omkring 14.000 smittetilflæde og 600 dødsfald under pandemien.

Premierminister Zoran Zaev har lovet tackle epidemien og få landet på ret kurs økonomisk igen.

Han har også lovet at fortsætte samtalerne om optagelse i EU, efter at landet officielt blev medlemskandidat sidste år.

Zaev har fået æren for at være manden, der har sendt det lille land i retning at at blive medlem i EU.

Under weekendens debatter i parlamentet beskyldte oppositionspartier SDSM for korruption og for ikke at have håndteret pandemien godt nok.

De beskyldte også Zoran Zaev for at ofre landets identitet, da hans parti sidste år lavede en aftale med Grækenland om at tilføje et 'Nord' foran Makedoniens navn.

Socialdemokraterne lavede aftalen i bytte for, at Grækenland skulle stoppe med at blokere landet fra at forsøge at blive optaget i EU.