Norge smækker kassen i over for Norwegian

Den norske stat har ikke tænkt sig at smide flere penge i flyselskabet Norwegians hullede kasse.

Det oplyser det norske erhvervs- og fiskeriministerium i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen oplyses det, at både Norwegian og et nyt selskab stiftet af Erik G. Braathen har bedt om finansiel støtte udover de støtteordninger, der allerede er for branchen.

Men den norske regering ønsker ikke at støtte de to selskaber særskilt.

Foreløbig koster de forskellige tiltag, der er lavet for at støtte luftfarten, den norske stat 13 milliarder kroner i 2020.

- Vi mener, at statens hovedhensyn om et tilstrækkeligt tilbud og en sund konkurrence i luftfarten også fremover vil blive varetaget i det norske luftfartsmarked. Norwegian har bedt om økonomisk støtte i milliardklassen, og regeringen har vurderet, at det i denne situation ikke er forsvarlig brug af fællesskabets midler. En sådan støtte vil også være konkurrenceforvridende. Aktørerne i norsk luftfart kan også trække på mange af de andre generelle ordninger, vi har lagt frem, lyder det fra erhvervsminister Iselin Nybø.

'Et slag i ansigtet'

Nyheden bliver ikke overraskende taget ilde op hos Norwegian, der altså havde håbet på endnu en insprøjtning for at hjælpe det hårdt prøvede selskab, der ligesom alle andre i branchen er hårdt ramt af de mange rejserestriktioner.

- At regeringen nu har besluttet ikke at give Norwegian yderligere likviditetsstøtte er meget skuffende og opleves som et slag i ansigtet for alle i hele Norwegian, som har kæmpet for selskabet og i en tid, hvor vores konkurrenter modtager tocifrede milliardbeløb fra deres respektive regeringer, lyder det fra Norwegians koncernchef Jacob Schram i en pressemeddelelse.

Han siger, at 'det er umuligt at forstå, hvordan nogen kan komme til en anden konklusion', end at det ville være en god investering for Norge at støtte det hårdt prøvede selskab, som har 24.000 personer ansat i Norge og som 'booster den lokale økonomi med omkring 18 milliarder norske kroner om året'.

Vil lave nye tiltag

Selvom den norske regering altså afviser at støtte Norwegian direkte, har de i en anden pressemeddelelse oplyst, at man vil 'udvide og forstærke tiltagene for norsk luftfart' og blandt andet foreslå ændringer i en allerede indført lånegarantiordning og øge bevillingerne til køb af flyruter.