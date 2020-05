Norwegian får penge i kassen gennem redningsplan

Efter at have fået opbakning fra både obligationsejere og leasingselskaber til en redningsplan regner Norwegian med at kunne få en masse penge i kassen.

Forventningen hos det kriseramte luftfartsselskab er, at gæld for mere end ti milliarder norske kroner kan laves om til egenkapital.

Det oplyser Norwegian i en fondsbørsmeddelelse mandag morgen.

Med den store kapitalindsprøjtning vil selskabet nå væsentligt over det krav til egenkapitalen, som bestemmer, hvorvidt selskabet kan opnå norsk statsstøtte.

Inden for det seneste døgn har Norwegian fået grønt lys fra obligationsejere og leasingselskaber til redningsplanen.

Selskabet mangler fortsat at få støtte fra sine aktionærer. Det bliver der taget stilling til på en ekstraordinær generalforsamling i Oslo mandag formiddag.

I meddelelsen fortæller Norwegian, at det forventer accept fra aktionærerne til at udstede nye aktier for op mod 400 millioner norske kroner.

- Selskabet er glad for at kunne fortælle, at det har modtaget opbakning fra obligationsejere til at tegne en betydelig del af aktierne i den foreslåede udstedelse, skriver Norwegian i meddelelsen.

Hvis det lykkes Norwegian at gennemføre konverteringen af gæld til egenkapital og at udstede nye aktier, mener selskabet, at det kan være med til at lægge et solidt fundament for en stærk tilbagevenden, lige så snart situationen med coronaudbruddet forbedrer sig.

Ligesom mange andre luftfartsselskaber har Norwegian været hårdt ramt af coronakrisen.

Men det norske selskab var allerede hårdt presset før udbruddet og kæmper med en gæld på omkring 60 milliarder norske kroner.

Også flyveforbuddet for flytypen Boeing 737 MAX har tæret på selskabets økonomi.

Norwegian har 18 fly af typen, som endnu ikke må flyve, da det var involveret i to flystyrt i 2018 og 2019, der kostede 346 mennesker livet.