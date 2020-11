Norwegian fyrer 1600

Luftfartsselskabet Norwegian vil yderligere 1600 ansatte hjem og reducere kapaciteten kraftigt, efter at den norske regering har afvist at give selskabet yderligere økonomisk støtte.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

- Efter dagens nedslående melding fra den norske regering har vi ikke nogen anden udvej end at hjemsende yderligere 1600 medarbejdere i Norwegian og parkere 15 ud af de 21 fly, vi har haft i luften den seneste tid, udtaler koncernchef Jacob Schram i meddelelsen.

- Dette er en trist dag for alle i Norwegian. Jeg beklager over for medarbejdere, som nu bliver berørt, men vi ser ingen anden udvej, tilføjer han.

De 1600 ansatte vil ifølge selskabet modtage lønkompensation under hjemsendelsen.

Der er tale om såkaldt 'permittering' af de ansatte - altså en midlertidig hjemsendelse.

Norwegian kan dog ikke oplyse, om det forventer at se de hjemsendte medarbejdere tilbage på job.

Det var det norske erhvervsministerium, der mandag udsendte en meddelelse, hvor det fremgik, at regeringen ikke vil støtte Norwegian yderligere.

Selskabet lider som resten af luftfartsbranchen under, at der er indført rejserestriktioner i store dele af verden på grund af den globale coronapandemi.

For at overleve har Norwegian valgt at skrue markant ned i antallet af afgange i et forsøg på at holde udgifterne på et minimum.

Før coronakrisen havde Norwegian over 10.000 medarbejdere, men de næste måneder vil kun omkring 600 være i arbejde.

Målet er at holde seks fly i drift på indenrigsruter i de næste måneder, siger Jacob Schram.

Den kraftige reduktion betyder ifølge selskabet også, at kunder, som allerede har købt billet ved Norwegian, vil blive berørt.

- Vi skal gøre alt, vi kan, for at tilbyde berørte kunder alternative rejser, og jeg må bare beklage den situation, som er opstået. Alle berørte kunder vil få direkte besked fra os, siger Jackob Schram.