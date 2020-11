Norwegian søger beskyttelse i Irland

Det norske lavprisflyselskab Norwegian er under hårdt pres som følge af coronakrisen, og det får dem nu til at tage et nyt skridt i kampen for overlevelse.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Tidligere på måneden sagde den norske regering nej til, at Norwegian kunne få yderligere statsstøtte, og derfor går selskabet nu andre veje for at sikre sig overlevelse.

Norge smækker kassen i over for Norwegian

Således har Norwegian besluttet at sætte gang i en 'reorganiseringsproces' i Irland for datterselskaberne Norwegian Air International og Arctic Aviation Assets DAC (AAA).

Sidstnævnte, AAA, har ansvaret for Norwegians flyflåde og er ejet helt af Norwegian. Norwgian vil ifølge pressemeddelelsen indgå som part og på den måde få beskyttelse under den irske reorganiseringsproces.

- Vi har truffet afgørelse om at søge om beskyttelse for at reorganisere under irsk lov for at sikre Norwegians fremtid, sådan at det kommer vores ansatte, kunder og investorer til gode. Vores mål er at finde løsninger i samarbejde med vores interessenter, som gør, at vi kommer igennem dette som et finansielt stærkere og mere robust flyselskab, siger Norwegians koncernchef Jacob Schram i pressemeddelelsen.

Kan beskyttes af irsk højesteret

En reorganiseringsproces, der på engelsk hedder examinership, er en særlig proces i irsk lovgivning, hvor en virksomhed kan få beskyttelse af den irske højesteret under en omstrukturering.

I den proces skal virksomheden overbevise den irske retsinstans om, at man er i stand til at lave en restrukturering, der kan redde virksomheden.

Norwegian har mulighed for at søge om den irske beskyttelse, fordi AAA ejer de selskaber, som koncernens flyaktiver er tilknyttet, og som er baseret i den irske hovedstad, Dublin.

Ifølge Norwegian vil selskabets aktier fortsat kunne handles som sædvanlig på Oslo Børs, og Norwegian Reward fortsætter som hidtil.

Norwegian holder onsdag klokken 18 en pressebriefing om de nye tiltag.