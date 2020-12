Norwegian søger om rekonstruktionsproces i Norge

Det norske flyselskab Norwegian, der er særdeles økonomisk trængt som følge af coronapandemien, har søgt om rekonstruktion i Norge.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Selskabet har tidligere søgt om en lignende proces i Irland, hvor underselskaber, der ejer hele selskabets flyflåde, er baseret. Mandag besluttede en irsk domstol at beskytte Norwegian mod konkurs.

Rekonstrueringen i Norge skal også ske som et led i at forhindre selskabet i at gå konkurs.

- En parallel proces under norsk lov vil være en fordel for alle berørte parter og øge sandsynligheden for et vellykket udfald. Vores mål er at sikre arbejdspladser i selskabet og bidrage til kritisk infrastruktur og værdiskabelse i Norge, siger koncernchef Jacob Schram i pressemeddelelsen.

Mindre flåde

Norwegian oplyser, at målet med rekonstruktionen er at reducere selskabets gæld og antallet af fly, mens man igen vil blive attraktiv for investorer og være klar til at være konkurrencedygtig efter coronapandemien.

Selskabet oplyser, at rekonstruktionsprocesserne i Irland og Norge ikke vil have nogen påvirkning på den nuværende drift, og de (få) planlagte afgange flyver som planlagt. Norwegians aktier handles som normalt på Oslo Børs.

Det norske flyselskab har i en årrække været ramt af alvorlige økonomiske problemer, og man var så småt begyndt på proces for at få selskabet på ret kurs, da coronapandemien ramte.

Et nej fra den norske stat til at yde yderlige støtte tidligere på efteråret var det afgørende skridt, der førte til, at selskabet nu ikke ser nogen anden vej udenom end at søge om rekonstruktion for at undgå konkurs.