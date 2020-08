Norwegian taber fire milliarder og løber tør for penge i 2021

Coronaudbruddet og restriktioner på rejser i store dele af verden har været en særdeles hård omgang for flyselskabet Norwegian.

Norwegian tabte 3,8 milliarder kroner i årets første seks måneder. Det skal ses i lyset af, at antallet af passagerer er dykket med 71 procent.

Det oplyser Norwegian i sit regnskab for første halvår, hvor selskabet samtidig varsler, at det får behov for nye penge i 2021.

Norwegian har under coronakrisen haft mere end 140 fly stående på jorden. Da krisen var på sit højeste, fløj selskabet kun med omkring 7-8 fly på indenrigsruter i Norge.

Nu er antallet af aktive oppe på 20 fly, og det vil stige til 25 i september.

Norwegian har under krisen hjemsendt eller fyret omkring 80 procent af de ansatte på grund af det lave antal flyvninger.

- Da vi gik ind i 2020, forventede vi et positivt resultat og den bedste sommer nogensinde som følge af besparelser og en mere effektiv drift, siger administrerende direktør Jacob Schram.

- Men så blev vi ramt af covid-19, og efterspørgslen fra kunderne stoppede mere eller mindre fra den ene dag til den anden, siger han i en kommentar til regnskabet.

Det norske flyselskab har balanceret på randen af en konkurs under coronakrisen.

I maj lykkedes det selskabet at lave en aftale med kreditorerne og aktionærerne, som skar omkring ni milliarder kroner af selskabets gæld og sikrede adgang til en milliardstor hjælpepakke fra den norske regering.

Redningsplanen forventes at kunne holde Norwegian flyvende ind til starten af 2021.

Herefter forventer selskabet igen at skulle skaffe penge. Norwegian skriver, at pengene for eksempel kan komme fra lån eller salg af aktier på børsen.

- Vi er taknemmelige for lånegarantien fra den norske regering, som vi har arbejdet hårdt for at få adgang til. Sådan som markedsforholdene er nu, er det ikke nok til at få os igennem krisen, siger Jacob Schram.

Hos Sydbank vurderer aktieanalysechef Jacob Pedersen, der følger flybranchen tæt, at Norwegian fortsat er på randen af konkurs.

- Norwegians tilstand er stadigvæk kritisk. Der er stort set ingen passagerer, og de fleste fly står på jorden, og der er brug for nye penge inden for 6-9 måneder, siger Jacob Pedersen.

- Udfordringen er, at det er enormt svært at hente penge som flyselskab i øjeblikket, fordi der er stor usikkerhed om, hvornår flybranchen er tilbage til normalen, siger han.