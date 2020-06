Norwegian trækker kæmpeaftale om flykøb tilbage

Flyselskabet Norwegian annullerer aftale med flyproducenten Boeing om køb af 97 fly og varsler samtidig, at man vil tage retslige skridt for at få allerede betalte penge tilbage.

Det oplyser Norwegian i børsmeddelelse.

Der er tale om fem Boeing 787 Dreamliner-fly og 92 Boeing 737 Max-fly.

Til det norske erhvervsmedie E24 siger Geir Karlsen, finansdirektør i Norwegian, at man nu afventer svar fra Boeing.

- Vi har endnu ikke lavet nogen aftale med Boeing. Vi har et fortsat ønske om at nå en aftale, men sker det ikke, bliver det, som vi har kommunikeret i dag, siger han til E24.

Meldingen kommer, fordi Norwegian er ekstremt hårdt ramt økonomisk af coronakrisen.

Da udbruddet af coronavirus begyndte at sprede sig til Europa i marts, styrtdykkede det norske luftfartsselskab Norwegians passagertal med 40 procent - og det har trukket hele selskabets regnskab for første kvartal ned.

Over de tre måneder tabte Norwegian 2,24 milliarder danske kroner før skat.

Antallet af passagerer i første kvartal lå på lidt over fem millioner, mens det i samme kvartal året før lå på 8,12 millioner. Dermed tabte selskabet mere end hver tredje passager.

Selskabet har været i fare for at lukke helt, men er gået i gang med en omfattende redningsplan.

Selskabet har blandt andet samlet fået godkendt statslige lånegarantier for omkring tre milliarder norske kroner. Med lånegarantierne kan Norwegian låne penge af banker, samtidig med at den norske stat garanterer for lånet.

Egenkapitalen er blandt andet blevet styrket ved at sælge nye aktier.

Dertil er virksomheder, der har haft penge til gode hos Norwegian, gået med til at konvertere gæld til aktier.

Det betyder samtidig, at Norwegians ejerstruktur er blevet væsentligt ændret.

Fra at aktionærerne tidligere ejede alle aktier i Norwegian, ejer aktionærerne nu kun omkring fem procent.

Resten ejes af obligationsejere og leasingselskaber, som er de virksomheder, der har haft penge til gode hos Norwegian.