Norwegians topchef går af

Norwegians administrerende direktør, Bjørn Kjos, forlader sin stilling efter 17 år på posten.

Det skriver VG.

Den 72-årige nu forhenværende koncernchef vil dog fortsat have en central rolle i selskabet som rådgiver for ledelsen og bestyrelsen.

Den hidtidige finansdirektør, Geir Karlsen, vil overtage posten som fungerende koncernchef.

Samtidig vil den danske bestyrelsesformand Niels Smedegaard have en mere aktiv rolle i ledelsen fremover, oplyser Norwegian.

Ændringerne er gældende fra dags dato.

- Jeg er meget glad for, at Bjørn fortsat vil have en central rolle i Norwegian som rådgiver for bestyrelsen og mig selv. Også fremover vil vi få glade af Bjørns omfattende netværk og dybdegående viden og erfaring fra international luftfart, når selskabet nu har ændret strategi og går ind i en ny fase fra vækst til rentabilitet, siger Niels Smedegaard.

Jagt på ny chef

Arbejdet med at finde en ny, permanent koncernchef er allerede i gang.

- Jeg har stor tillid til at bestyrelsen vil rekruttere en velkvalificeret koncernchef til at lede Norwegian videre sammen med resten af topledelsen. Den næste koncernchef har et utrolig spændende job i vente, og jeg er glad for, at jeg kan give stafetten videre, mens jeg selv kan koncentrere mig om nogle udvalgte projekter, som vil være af stor betydning for Norwegian fremover, siger Bjørn Kjos.

I de 17 år Bjørn Kjos har stået i spidsen for Norwegian, er selskabet gået fra at have 130 ansatte og fire fly til at have over 11.000 ansatte og 162 fly. Han var selv med til at stifte selskabet i 1993.

Norwegian har torsdag præsenteret et mindre overskud, der kommer i kølvandet på et massivt underskud i første kvartal.

