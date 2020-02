Novo-boss scorer lønstigning på 72 procent på tre år

Både Novo Nordisk, Vestas og Danske Bank offentliggjorde onsdag årsregnskab for 2019 og dermed også, hvad topcheferne har tjent sidste år

Har du en god historie? TIP Ekstra Bladets erhvervsredaktion her.

Tre af Danmarks største selskaber offentliggjorde onsdag årsregnskab for 2019, og de blotlægger heftige millionlønninger til dem, der står i spidsen for selskaberne.

Novo Nordisk-direktøren Lars Fruergaard Jørgensen er højdespringeren blandt topcheferne i Vestas og Danske Bank med en lønpakke i 2019 på den nette sum af 54,8 millioner kroner, fremgår det af selskabets vederlagsrapport.

Det svarer til en lønstigning på 72 procent sammenlignet med år 2017 og 32 procent sammenlignet med 2018.

Se også: Først konkurs - så ophævet - nu konkurs igen

Lars Fruergaard Jørgensen og Novo Nordisks aktionærer kan da også være godt tilfredse med det forgangne år, hvor medicinalgiganten lykkedes med at øge omsætningen med ni procent til 122 milliarder danske kroner.

29 millioner

Lars Fruergaard Jørgensen har været i den danske medicinalvirksomhed, der er kendt for sit fokus på diabetes, siden 1991, og dermed er han veteranen blandt de tre topchefer.

Kortest tid i topchef-stolen har Henrik Andersen fra Vestas haft. Den 52-årige kom nemlig først til vindmølleproducenten i august 2019 fra en stilling som topchef i Hempel, der producerer maling til skibe og industri.

Se også: Se de vilde billeder: Svindelsigtet har møbler for 1,2 millioner

På trods af, at Henrik Andersen kun var i selskabet i fem måneder, lykkedes det ham at få en samlet lønpakke på 29 millioner kroner, fremgår det af selskabets vederlagsrapport.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Henrik Andersen kom til Vestas i sommeren 2019 efter at have stået i spidsen for malingvirksomheden Hempel fra 2016-2019. Pr-foto

Henrik Andersen blev nemlig sikret bonus og aktier, som havde han været i selskabet i hele 2019. Det skete som kompensation for, at den 52-årige topchef vinkede farvel til den bonus, han skulle have haft i sit tidligere job, står der i rapporten.

Selvom Vestas' omsætning voksede kraftigt i 2019, og ordrebøgerne er fyldt som aldrig før, så havde selskabet sværere ved at tjene penge. På trods af, at omsætningen voksede med hele 15 milliarder kroner, blev det kun til 127 millioner kroner mere på bundlinjen.

Se også: USA og nye midler er med til at give Novo stor salgsvækst

Kundeflugt

Hos Danske Bank har topchefen Chris Vogelzang fået en lønmæssig god start. På trods af, at hele 23.600 Nem-konto-kunder forlod Danmarks største bank i 2019, kunne hollænderen nyde en samlet lønpakke på 21,8 millioner kroner.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Danske Bank mistede i 2019 23.600 Nemkonto-kunder, fremgår det af bankens årsregnskab. Alligevel fik topchef Chris Vogelzang mere end 20 millioner kroner i løn.

Til sammenligning fik den tidligere topchef Thomas Borgen 17,4 millioner kroner i 2017.

På trods af, at mange kunder har sagt farvel og tak til Danske Bank, lykkedes det alligevel banken at komme ud med et overskud på 15,1 milliarder kroner efter skat mod 15,2 milliarder i 2018.