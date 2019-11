Novo-direktør og 223 ansatte slipper med under 33 procent i skat

En af de danske virksomheder, som gør mest brug af den lukrative forskerordning i Danmark, er Novo Nordisk.

224 ansatte er således ansat på de favorable skattevilkår, hvoraf en af dem er direktør.

Det oplyser selskabet til Ekstra Bladet i forbindelse med en større rundspørge blandt landets 100 største virksomheder.

Ligesom Danske Bank og Nordea, ønsker Novo Nordisk dog ikke at oplyse, hvilken direktør der er tale om. Man ønsker heller ikke at give et interview om ordningen.

I stedet har man sendt et overordnet mailsvar på en række spørgsmål, som avisen har sendt til selskabet.

- Forskerskatteordningen er et vigtigt instrument for Novo Nordisk for at kunne tiltrække internationale profiler til positioner i Danmark. Vi er meget afhængig af specialister, og med ordningen er det muligt både at tiltrække nye medarbejdere og holde på dem, vi har, i en årrække. Efter ordningen er blevet forlænget til 7 år, har vi således brugt den i stigende grad, siger presseansvarlig Anne Margrethe Hauge.

Ekstra Bladet afdækker for tiden danske virksomheders brug af forskerordningen.

Vi har blandt andet kunne fortælle, at fire af Danske Banks direktører er ansat under ordningen.

Derudover har der været historien om, at antallet af ansatte på forskerordningen næsten er fordoblet fra 2008 til 2018,