Novo Nordisks omsætning stod i stampe i 2018

Novo Nordisks omsætning steg kun marginalt i 2018, hvor også overskuddet endte nogenlunde som i 2017.

Det viser regnskabet, der netop er offentliggjort.

- 2018 var et år præget af ændringer og betydelig fremgang for Novo Nordisk. - Vi leverede på vores mål for salg og resultat af primær drift og lancerede Ozempic, vores nye GLP-1 til ugentlig behandling af type 2-diabetes, i flere lande, skriver administrerende direktør Lars Fruergaard Jørgensen i regnskabet.

Omsætningen i 2018 i danske kroner steg til 111,8 milliarder kroner fra 111,7 milliarder kroner i 2017. Overskuddet efter skat endte på 38,6 milliarder kroner mod 38,1 milliarder kroner i 2017.