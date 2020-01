Novozymes-overskud dykker marginalt efter uroligt 2019

Efter tre nedjusteringer og et annonceret direktørstop kan den danske enzymproducent Novozymes gøre status for 2019, der endte med et marginalt fald i både salg og overskud.

Det viser selskabets årsregnskab.

Salget faldt med 16 millioner kroner, hvilket er en meget lille procentdel af det samlede salg på 14,4 milliarder kroner.

Det gav et overskud efter skat på 3,2 milliarder kroner. Her var faldet på 72 millioner kroner.

Novozymes, der fremstiller enzymer til alt fra vaskemidler til foder i landbruget, sidste år med forventninger om vækst på tre til seks procent.

Men oversvømmede amerikanske landmænd og en tørke i Latinamerika ændrede sæsonen for plantning. Og det gjorde ondt på Novozymes' salg til de landmænd.

I august varslede Novozymes en sparerunde, hvor 280-330 stillinger skulle nedlægges.

I oktober måtte selskabet for tredje gang nedjustere sine forventninger, og få dage efter blev topchef Peder Holk Nielsens stop annonceret. Han stopper i år.