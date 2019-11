Nu begynder slagsmålet: Hesalight-ledelse risikerer regning på 200 mio

Mandag og flere måneder frem danner Retten i Roskilde ramme om en stor erstatningssag, hvor ansvaret for konkursen i lysselskabet Hesalight skal placeres.

I alt fem tidligere topfolk, heriblandt direktør Lars Nørholt, er stævnet for samlet 200 mio. kr. af konkursboets kurator, Henrik Selchau Poulsen fra advokatfirmaet Bruun & Hjejle.

Kuratoren ønsker ikke at udtale sig om sagen, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger er hans hovedsynspunkt, at Lars Nørholt har begået en stribe uforsvarlige handlinger i selskabet, mens bestyrelsen har forsømt at holde opsyn med direktøren.

”Jeg glæder mig bare til, at det her er overstået. Ellers har jeg ingen kommentarer,” siger Hesalights tidligere formand og medejer, Lars Jørgensen.

Lysselskabets konkurs i november 2016 har medført store tab for investorer som Pensam, Pensiondanmark og IKEA, der i 2014 og 2015 samlet lånte selskabet omkring 600 mio. kr.

Artiklen fortsætter under billedet.



Hesalight tidligere formand og medejer, Lars Jørgensen. Foto: PR

Tavs direktør

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sagens hovedperson, Lars Nørholt, der i januar fik en dom i byretten på syv års ubetinget fængsel for at have svindlet for mere end 400 mio. kr. i Hesalight. Dommen har han anket til landsretten.

I den forestående erstatningssag er Lars Nørholt anklaget for som direktør at have indgået en stribe kontrakter, som kurator Henrik Selchau Poulsen ifølge Ekstra Bladets oplysninger anser for at være direkte uansvarlige.

Artiklen fortsætter under billedet.



Hesalights hovedkontor i Roskilde blev ransaget af Bagmandspolitiet i november 2016. Foto: Katrine Marie Kragh

Det gælder blandt andet en kontrakt i Brasilien, som skulle have haft en værdi af mere end 100 mio. kr. for det danske selskab. Hesalight leverede en masse lamper og gav tilmed et lån på ca. 50 mio. kr. til en partner i det sydamerikanske land.

Sådan fik direktør svindeldom i Stein Bagger-klassen

Men ifølge Ekstra Bladets oplysninger mener kurator Henrik Selchau Poulsen, at kontrakten var uforsvarlig, fordi Hesalight aldrig fik en garanti for hverken betaling af de mange lamper eller for tilbagebetaling af det store lån. Pengene vendte da heller ikke tilbage til Roskilde-selskabet, som dermed endte med et stort milliontab på affæren.

Lars Nørholt er ligeledes stævnet, fordi han uberettiget skulle have overført omkring 75 mio. kr. fra Hesalights kasse til selskaber og konti tilhørende sig selv og hustruen Sanne Nørholt.

Stærke i troen

De tre bestyrelsesmedlemmer Lars Jørgensen, Martin Kent Nielsen og Niels Mikkelsen er stævnet for ikke at have ført ordentligt tilsyn med forholdene i Hesalight og direktørens handlinger.

Den manglende kontrol var ifølge stævningen medvirkende til, at Hesalight i perioden fra oktober 2015 til maj 2016 brændte mere end 400 mio. kr. af, mens der kun kom ca. 35 mio. kr. ind i kassen.

Artiklen fortsætter under billedet.



Tidligere bestyrelsesmedlem i Hesalight Niels Mikkelsen, som er forhenværende topchef i modeselskabet IC Companys. Foto: Mik Eskestad

Advokat Morten Bjerregaard, som rådgiver bestyrelsesmedlem Martin Kent Nielsen, afviser, at klienten har handlet ansvarspådragende.

”Vores påstand er frifindelse. Og vi er stærke i troen,” siger advokaten.

Hverken Niels Mikkelsen eller revisor Frank Bergmann Hansen, der er stævnet for at have forsynet Hesalights regnskaber med blanke påtegninger, har kommentarer til sagen. Det oplyser deres advokater til Ekstra Bladet.