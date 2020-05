Nu er han Skotlands rigeste mand

Trods coronakrise og en svindende formue har Bestseller-milliardær Anders Holch Povlsen fortsat kronede dage.

Faktisk har den danske rigmand så meget på kistebunden, at han nu topper listen over et lands rigeste personer - bare ikke Danmark.

Den 47-årige Bestseller-direktør er nemlig Skotlands største jordejer. På en netop offentliggjort liste af Sunday Times er han nu også landets rigeste person.

Det skriver britiske BBC ligeledes.

Aldourie Castle i Skotland ejes af Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen. Foto: Ritzau Scanpix

Gigantisk formue

Anders Hoch Povlsen blev så betaget af det skotske højland på en rejse dertil med sine forældre i 1980'erne, at han begyndte at opkøbe mere og mere land, efterhånden som forretningsimperiet voksede.

Et imperium, der i den grad er blevet en succes for rigmanden. Bestseller er blandt Danmarks 20 største virksomheder målt på omsætning.

Det har været stærkt medvirkende til, at Hoch Povlsen i dag er god for små fem milliarder pund - knap 40 milliarder kroner - skriver Sunday Times.

Coloplast-arvingen Niels Peter Louis-Hansen er Danmarks rigeste anno 2020. Pr-foto: Coloplast

Selvom Holch Povlsen altså topper listen og rigmænd i Skotland, er han ikke Danmarks rigeste person.

Ifølge Finans er det i stedet Coloplast-arvingen Niels Peter Louis-Hansen. Det viser en opgørelse fra marts 2020.

Under coronakrisen har han modsat langt de fleste formået at øge sin formue. Da året begyndte, var han god for cirka 47 milliarder kroner. I marts var det tal steget til 55,5 milliarder kroner.

Andre kendte skikkelser som Lego-ejer Kjeld Kirk Kristiansen er også fortsat blandt Danmarks rigeste i 2020