Nu kommer 5G: - Bliver helt anderledes

I begyndelsen af september åbner TDC som det første selskab i Danmark for 5G.

Det er den næste generation af mobilnetværk, som har langt højere hastighed og hurtigere svartider end det nuværende 4G.

TDC åbner for netværket 7. september, og ved udgangen af måneden vil 80 procent af landet på papiret være dækket. Det oplyser TDC Net, der er TDC's netværksselskab.

Dækningen vil i første omgang være klart bedst i centrum af København, Aarhus, Odense og Helsingør, hvor det vil være muligt at opleve hastigheder på op til 1 gigabit per sekund.

- Man vil opleve langt højere hastighed, hvis du streamer en film i HD eller gamer på din telefon. Det vil være en helt anderledes oplevelse, siger Andreas Pfisterer, der er direktør for TDC Net.

- For erhvervslivet åbner 5G-teknologien mange muligheder - herunder langt hurtigere svartider, hvilket for eksempel er afgørende for selvkørende biler, siger han.

Fra start vil det langtfra være alle, som vil kunne se et 5G-logo i hjørnet af deres telefoner.

For at kunne få gavn af 5G skal man have en telefon, der understøtter teknologien.

Indtil videre er det kun de nyeste smartphones fra blandt andre Samsung og Huawei, som er klar til 5G. Apple ventes snart at præsentere en smartphone, der også understøtter den nye teknologi.

Samtidig skal man have et abonnement, hvor 5G er inkluderet. Det TDC-ejede YouSee har meldt ud, at alle abonnementer til over 199 kroner vil have 5G inkluderet automatisk.

Ud over at forbrugerne vil få gavn af højere hastigheder og svartider, er det ikke mindst i erhvervslivet, at der er store forventninger til 5G.

5G vil foruden førerløse biler kunne understøtte alt fra robotteknologi på fabrikker eller sensorer på skibscontainere.

Selv om der nu bliver åbnet for den nye teknologi, forventer Andreas Pfisterer, at det vil tage år, inden 5G vil være standarden.

- Det vil være en gradvis proces, som vi også så det, da man gik fra 3G til 4G.

- I løbet af de næste fem år vil vi se 5G blive den nye standard, men det kan gå stærkere i mellemtiden, når man ser på, hvor stor vækst der er i forbruget af data, der vokser 40 procent om året, siger Andreas Pfisterer.

Det er den svenske koncern Ericsson, som har stået for at bygge 5G-netværket for TDC.

De øvrige store selskaber i Danmark - Telia, Telenor og 3 - er også på vej med 5G, men har endnu ikke åbnet for deres netværk.