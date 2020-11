Nu må danske fly ikke lande i Storbritannien

Lørdag indførte Storbritannien indrejseforbud fra Danmark for at undgå spredning af muteret coronasmitte. Og nu strammes restriktionerne yderligere

Dagen efter, at Storbritannien indførte et opsigtsvækkende indrejseforbud for rejsende fra Danmark, skruer briterne endnu mere op for forsigtigheden.

Fremover vil både passagerfly og -skibe, som kommer fra Danmark, blive afvist.

Det sker for at forhindre, at muteret coronasmitte fra mink også kommer til de britiske øer, lyder det i en opdatering fra den britiske regering.

'Den betydelige usikkerhed omkring den nye mutation af Covid-19 fra Danmark betyder, at vi har handlet hurtigt for at beskytte vores indbyggere og forhindre en spredning af smitten i Storbritannien,' skriver briterne i opdateringen.

Storbritannien vil ikke længere tillade, at passagerfly fra Danmark lander på britisk jord. Foto: Tariq Mikkel Khan

Flere fly, som efter planen skulle være fløjet søndag fra København til henholdsvis London og Manchester, er allerede aflyst. Det fremgår af Københavns lufthavns hjemmeside.

Frygt for dominoeffekt efter indrejseforbud

Fjerner undtagelse

I opdateringen fra Storbritannien står der, at fragtskibe fortsat vil kunne laste og losse, så længe dette foregår uden kontakt mellem mennesker.

Samtidig fjerner briterne dog en undtagelse fra lørdagens restriktioner, hvor gods- og fragttransport ikke var omfattet. Alle ikke-britiske chauffører vil nu også blive nægtet indrejse, hvis de har været i Danmark inden for de seneste 14 dage.

'De nye tiltag sker som konsekvens af yderligere information fra de danske sundhedsmyndigheder,' skriver briterne.

Kofod: Meget vidtgående

I kølvandet på lørdagens britiske indrejseforbud fra Danmark blev den helt store diplomatiske maskine startet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger bliver der både i Udenrigsministeriet, på de danske ambassader i udlandet og hos Statens Serum Institut arbejdet på højtryk for at overbevise beslutningstagere i andre lande om, at de ikke skal følge Storbritanniens eksempel med et indrejseforbud.

Og udenrigsminister Jeppe Kofod (S) kaldte da også briternes tiltag 'meget vidtgående'.

'Det har jeg også drøftet med min britiske kollega. Det vigtigste er nu, at briterne får information om situationen, og vi stiller vores sundhedseksperter til rådighed, så der er fuld gennemsigtighed,' skrev han i en kommentar til Ekstra Bladet.

Udenrigsminister Jeppe Kofod kalder Storbritanniens indrejseforbud 'meget vidtgående'. Foto: Anthon Unger

Frygter dominoeffekt

Også den store erhvervsorganisation DI udtrykte stor bekymring for, at flere lande skulle følge Storbritanniens eksempel.

- Storbritannien henviser i sin begrundelse for indrejseforbuddet direkte til mink-smitten, og vi er selvfølgelig bekymret for, at det kommer til at skabe en dominoeffekt, sagde DI-direktør Michael Svane til Ekstra Bladet.

- Eksporten har jo allerede tabt en hel del under coronakrisen, og hele genstarten af dansk eksport vil blive udfordret af et bredt indrejseforbud. Det vil være ulykkeligt, tilføjede han.

Ubekymrede giganter

Danish Crown er en af de store eksportører til Storbritannien. Men her får indrejseforbuddet ikke den store konsekvens på den korte bane, udtalte pressechef Jensen Hansen lørdag.

- Trailerne med bacon afleveres typisk på havneterminalen i Esbjerg, hvorefter de overtages af andre godschauffører i Storbritannien, sagde han.

Heller ikke Carlsberg forventer at blive påvirket af indrejseforbuddet.

- For de varer, vi sælger i Storbritannien, bliver produceret derovre, fortalte pressechef Kasper Elbjørn.