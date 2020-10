Nu reagerer Anders Fogh: 'Det er meget usædvanligt'

Søndag aften breakede nyheden om, at Danmarks tidligere statsminister og Nato-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen var blevet sagsøgt af kreditorerne fra den lettiske bank PNB grundet sin rolle som næstformand i bankens uafhængige råd.

I en mail til Ekstra Bladet reagerer Anders Fogh Rasmussen nu for første gang på sagsanlægget. Ifølge Fogh har han kun hørt om sagen fra pressen.

'Jeg kan af gode grunde ikke gå i detaljer, før jeg har modtaget en officiel henvendelse fra de lettiske myndigheder og har haft tid til at nærlæse den. Det er meget usædvanligt, at det første, jeg hører til sagen, er fra en lettisk journalist, der kontaktede mig i slutningen af sidste uge,' skriver han i en kommentar.

Skandaleramt bank

Fogh blev ansat som bankrådets næstformand i starten af 2018. Deres opgave var at holde øje med bestyrelsen og stemme for bankens forretningsstrategier og andre vigtige beslutninger.

Banken havde inden da været involveret i flere skandalesager.

'Jeg var medlem af et rådgivende organ i PNB bank, hvor mit arbejde gik ud på at styrke bankens anti-hvidvask-procedurer og generelt være med til at sikre, at banken levede op til internationale standarder for bankvirksomhed. Jeg så dette i forlængelse af mine mange års arbejde for at konsolidere de baltiske stater og gøre dem mindre sårbare over for fjendtlig fremmed indflydelse,' skriver Anders Fogh yderligere.

Ifølge kreditorerne skal Anders Fogh Rasmussen sammen med otte andre nøglepersoner i banken stå til regnskab for 32 mio. euro, der blev tabt på - ifølge kreditorerne - mistænkelig vis op til bankens konkurs i 2019, og som ikke har været i bankens interesse.