Nu taler bestyrelsen om omstridt overvågning

Kritikken af arbejdsmiljøet er benhård. Og opbakningen til kritikken fra de ansatte er massiv. I dag tager Coop stilling til, hvad de vil gøre ved kritikken.

Det sker på Coop Danmarks bestyrelsesmøde 23. juni, hvor et nødråb fra de ansatte på Coops lager ved Hasselager ved Aarhus er på dagsorden. Kritikken i nødråbet går på et rystende dårligt arbejdsmiljø, hvor især overvågning og for højt arbejdspres gør ondt på lagerets medarbejdere.

Det skriver Fagbladet 3F.

217 ansatte på lageret skrev for få dage siden – hen over weekenden – under på, at de bakker op om nødråbet, som blev sendt til Coops ledelse og bestyrelse 8. juni.

Samtidig har de mange kolleger givet mandat til, at en gruppe på otte kolleger på lageret tager sig af eventuelle forhandlinger med Coop om forbedringer af arbejdsmiljøet.

- Det er klogt at nedsætte en gruppe, der kan forhandle. Der er ikke længere tillid til de eksisterende samarbejdsorganer som for eksempel Samarbejdsudvalget, siger formand for 3F Transport, Logistik og Byg, Aarhus, Thorkil Jansen.

Samarbejdet på lageret i Hasselager brændte sammen tidligere på måneden med et ordentligt brag, hvor 3F’s tillidsrepræsentant trak fra samarbejdsudvalget.

Med den begrundelse, at Coops ledelse manipulerede og fejlcitererede ham i et samarbejdsudvalgsreferat og malede et skønmaleri af arbejdsmiljøet for at nedtone problemerne op til bestyrelsesmødet i dag.

- At over 200 ansatte skriver under i løbet af et par dage viser, at der er massiv opbakning til at få gjort noget ved arbejdsmiljøet på lageret. Og massiv opbakning til at få en udmelding fra Coops ledelse og bestyrelse på, hvad de vil gøre. Det er flot med sådan et sammenhold i en presset situation, og det understreger alvoren, pointerer Thorkil Jansen.

Der er nok at tage fat på for Coop-ledelsen. En stor undersøgelse viser, at de ansatte på Coop-lageret i Hasselager føler sig systematisk overvåget af den daglige ledelse og udsat for et for højt arbejdspres. De stempler utrygge ind i en stresset atmosfære med forfølgelse og advarsler, der sidder løst.

84 procent af medarbejderne føler sig overvåget af den daglige ledelse. 84 procent føler et for højt arbejdspres. 74 procent føler sig stresset på ferskvarelageret, der distribuerer varer til blandt andet Superbrugsen, Irma, Kvickly og Fakta.

Logistikdirektør i Coop Nicolaj Boysen har meldt ud, at Coop er skuffet over, at 3F har trukket sig fra samarbejdssudvalget, og at Coop ikke kan ikke genkende 3F’s udlægning af situationen.

Det har ikke været muligt for Fagbladet 3F at få kontakt med Coop Danmarks bestyrelsesformand Lasse Bolander for en kommentar til, om den massive opbakning gør indtryk.