Ny ballade i ølgigant: Direktør stopper efter to måneder

Krisen er total i landets tredjestørste bryggeri, Harboes i Skælskør.

Det børsnoterede bryggeri, som i mange år har været holdt i et jerngreb af den nuværende formand Bernd Griese, er plaget af underskud, faldende aktiekurs og flugt fra direktionsgangen.

I december smuttede topchef Karina Harboe Laursen - Bernd Grieses datter - efter blot tre måneder i stillingen på grund af 'uenighed om strategien'. Med ud fulgte salgsdirektør Kirsten Ægidius og daværende formand Søren Stampe.

Og nu stopper også HR-direktør Pernille Tang Raschke efter blot to måneder på bryggeriet. Det bekræfter hun overfor Ekstra Bladet.

- Jeg kan ikke sige så meget, fordi jeg er under loyalitetsforpligtelse. Men jeg sagde op i forbindelse med det lederskifte, der blev foretaget i december, siger direktøren, der kom til Harboes Bryggeri fra medicinalfirmaet ALK.

Pernille Tang Raschke tilføjer, at hun blev ansat af den detroniserede topchef Karina Harboe Laursen og derfor ikke længere kan se sig selv i bryggeriet.

Harboes Bryggeri er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser om sagen.

Idyllen brast

Den nuværende krise i bryggeriet lå bestemt ikke i kortene, da Bernd Griese i september efter 35 år som direktør gav stafetten videre til sin datter Karina Harboe Laursen.

Forinden havde Griese og hustruen Kirsten Harboe overdraget den formelle magt i form af selskabets A-aktier til Karina og hendes to søstre, Vibeke Harboe Malling og Pernille Harboe Obling.

- Mine to søstre bakker totalt op om mig, og vi er meget enige om hele strategidelen, sagde den nyudnævnte direktør i den forbindelse til Børsen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Men idyllen holdt ikke længe. For tre måneder senere var det netop en strid om strategien, der førte til Karina Harboe Laursens pludselige exit.

Hun blev afløst på direktørposten af sin egen svoger, Søren Malling, mens farmand Bernd Griese indtrådte som formand.

Sådan blev han ølkonge: Giftede sig med Harboe-arving

Kritik for boligfidus

Som direktør for Harboes blev Bernd Griese flere gange kritiseret for at sammenblande sine egne interesser med bryggeriets.

Og i denne uge kunne Ekstra Bladet så afsløre, at han også har mikset Harboes økonomi med sin private. Som direktør lod han i 2016 bryggeriet købe to villaer i Skælskør for 7,5 mio. kr.

Sælgeren var hans personlige firma, Bernd Griese Holdning. Og den handling mødte kritik fra aktionæren Michael Voss fra Fundamental Invest.

Se også: Ølkongens fede fidus: Tørrede private villaer af på aktionærerne

'De mange helt usædvanlige transaktioner mellem ham selv privat og bryggeriet Harboe gør ham, efter min vurdering, uegnet til at bestride en bestyrelses– eller ledelsespost i et børsnoteret selskab, pga. mangel på sund dømmekraft,' skrev Michael Voss i en mail til Ekstra Bladet.

Her gjorde han samtidig opmærksom på sin utilfredshed med Harboes tidligere investeringer i den konkursramte fodboldklub FC Vestsjælland og gaver til kongehuset.

'Udtalelsen må stå for Michael Voss’ egen regning', lød svaret fra bryggeriet.

Se også: Kritik af ølkongens boligfidus: 'Mangel på dømmekraft'