Ny direktør stoppet på kendt luksushotel efter få dage

Efter få dage på posten trak direktør sig fra det kendte Bandholm Hotel, efter Faderhuset netop havde solgt det videre til en gruppe erhvervsfolk. Den nye ejerkreds forsøger samtidig at få nye investorer til

Da den tidligere frikirke - det omdiskuterede Faderhuset - i starten af september solgte deres kendte luksushotel Bandholm Hotel til en gruppe erhvervsfolk, blev Peter Bøgil, der har erfaring fra Ruths Hotel og Brøndums Hotel i Skagen, præsenteret som ny daglig hoteldirektør og medejer.

Men få dage efter stoppede han på posten, og senere afgav han helt sit medejerskab.

Det fremgår af oplysninger i CVR-registret. Peter Hauge, som er medejer og nu har overtaget direktør-titlen, bekræfter forløbet.

- Han havde været med i hele forløbet, men et par dage efter, vi havde overtaget, så måtte han af personlige årsager trække sig fra projektet. Det var rigtig ærgerligt, siger han til Ekstra Bladet.

Peter Bøgil siget il Ekstra Bladet, at han var tilknyttet det lollandske firestjernede hotel som konsulent, men var med til at starte det hele op flere måneder inden den formelle overtagelsesdato.

Personlig beslutning

- Det er et personlig valg. Jeg kan ikke bruge de kræfter på Bandholm Hotel, som jeg havde tænkt i starten. Jeg har nogle projekter i det nordjyske, og dem har jeg valgt at prioritere, siger han og understreger, at der 'ikke har været bål og brande'.

- Hvorfor er du også stoppet i ejerkredsen?

- Jeg syntes, det var et rigtig spændende projekt, som jeg gerne ville være en del af. Men jeg har ikke tid og resurser til det. Mine kræfter skal bruges i det nordjyske. Jeg kan ikke bidrage og bare være en passiv investor, så jeg ville gerne købes ud af projektet.

Leder efter investorer

Efterfølgende har hotellets nye ejerkreds bekendtgjort, at de vil ekspandere og leder i den forbindelse efter knap 20 investorer, der hver i sær er villige til at lægge en million kroner.

- Når Femern-forbindelsen står færdig, så ligger hotellet to timers kørsel fra Hamborg, som har Nordeuropas største koncentration af millionærer. En stor af dem kan godt lide Danmark. Vi vil gerne være rigtig rentable, og det bliver man typisk med 100 værelser. Derudover vil vi have udbygget vores spa og wellness, og lave en ny gourmetrestaurant, siger Peter Hauge og tilføjer:

- Det, som vi har lagt op til, er at skabe en gruppe af ambasadører. Nogle, som får et tilhørsforhold til hotellet, som godt kan lide det, og som bruger det, siger han.

Bandholm Hotellet havde siden 2008 været ejet af Lars Henrik Kristiansen, der er gift med stifteren af den tidligere frikirke Faderhuset, Ruth Kristiansen (tidligere kendt som Ruth Evensen).