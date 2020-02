Ny kritik af Harboes Bryggeri: Hovedsponsor for bossernes golfklub

I sit seneste regnskab havde Harboes Bryggeri et underskud på næsten 13 mio. kr.

Men det forhindrede ikke bryggeriet i at være hovedsponsor for Korsør Golfklub, hvor banerne i samme periode gennemgik en heftig modernisering. Ifølge lokale medier 'med afgørende støtte' fra netop Harboes Bryggeri.

Sponsoratet vækker opsigt, fordi flere personer i Harboe-ledelsen har endda store interesser i golfklubben.

Bestyrelsesformand Bernd Griese er klubbens næstformand og står i spidsen for baneudvalget. Og Harboes' bestyrelsesmedlem Poul Møller er formand i golfklubben, hvor flere andre af bryggeriets chefer også er aktive.

Artiklen fortsætter under billedet...

I foråret 2019 indviede Korsør Golfklubs sit moderniserede anlæg, der blev til med hjælp fra en internationalt anerkendt banearkitekt. Formand Poul Møller og næstformand Bernd Griese klippede snoren på festdagen. Begge sidder med i bestyrelsen hos hovedsponsor Harboes Bryggeri. Foto: PR

Og hverken Harboes Bryggeri eller Korsør Golfklub ønsker at oplyse, hvor mange penge hovedsponsoren lægger i klubbens kasse.

- Det vil jeg ikke udtale mig om, siger Poul Møller, der altså er med i bestyrelsen begge steder.

- Kan du overfor Harboes aktionærer garantere, at du og Bernd Griese kan skelne mellem jeres egne og bryggeriets interesser, når det gælder sponsoratet af Korsør Golfklub?

- Det kan vi sagtens.

Se også: Ølkongens fede fidus: Tørrede private villaer af på aktionærerne

Vil have SKAT på banen

Harboes' logo er synligt overalt i Korsør Golfklub. Der er blandt andet en hel bane med navnet Harboe Course, og så har bryggeriet egne parkeringspladser på anlægget.

Golfklubbens generalforsamling plejer desuden at blive afholdt på bryggeriet i Skælskør, ligesom Harboes har hjulpet klubben med advokatbistand, når den har forhandlet med sine banker.

Artiklen fortsætter under billedet...

På Korsør Golfklubs anlæg er en hel bane opkaldt efter hovedsponsoren Harboes Bryggeri. Foto: Philip Davali

Men sponsoratet af golfklubben falder altså ikke i god jord hos Harboes-aktionæren Michael Voss.

Han er i forvejen irriteret over, at Bernd Griese som direktør har brugt bryggeriets penge på at købe ejendomme af sig selv. Og at bryggeriet har givet et millionlån til en café, hvor indehaveren har en relation til netop Grieses familie.

'Hvis han ikke selv kan finde ud af at ompostere alle disse dispositioner til privat regi, er jeg sikker på, at SKAT kan hjælpe med det,' skriver Michael Voss i en mail til Ekstra Bladet.

Reglerne på området er sådan indrettet, at en direktør skal beskattes, hvis han får private udgifter dækket af sit firma.

Se også: Ny ballade i ølgigant: Direktør stopper efter to måneder

Sponsor for mange ting

Harboes koncerndirektør Ruth Schade forsikrer dog om, at sponsoratet af Korsør Golfklub er foretaget 'i selskabets interesse og som led i koncernens CSR-arbejde'.

Artiklen fortsætter under billedet...

Hovedsponsoren Harboes Bryggeri har egen parkeringsplads på Korsør Golfklubs anlæg. Foto: Philip Davali

Hun forklarer, at bryggeriet bakker op om en lang række sports- og idrætsklubber i lokalområdet omkring Skælskør.

'Vores sponsor-aktiviteter er en del af vores lokale markedsføring og er forankret hos vores salgsansvarlige. (...) Og alle sponsoraftaler er naturligvis bundet op på kommercielle aftaler,' skriver Ruth Schade, som i øvrigt selv er involveret i Korsør Golfklub, til Ekstra Bladet.

Se også: Kritik af ølkongens boligfidus: 'Mangel på dømmekraft'