Ny opgørelse: Nu er han Danmarks rigeste

Finansmediet Bloomberg anslår, at Anders Holch Povlsens formue har vokset sig til at være Danmarks største

Hvis man skal tro den løbende opgørelse fra finansmediet Bloomberg, hedder Danmarks rigeste person ikke længere Niels Louis-Hansen.

I stedet er den rigeste i Danmark nu Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen.

Ifølge Bloomberg er Anders Holch Povlsens formue siden den seneste opgørelse nemlig vokset med 439 millioner kroner, og det betyder, at han med en formue på 52,95 milliarder lige nøjagtig sniger sig over Coloplast-arvingen Niels Louis-Hansens formue på 52,89 milliarder kroner.

Den danske olierigmand og milliarderne der forsvandt

Milliardæren bag AGF's stadiondrøm startede med Brøndby-aktier

Artiklen fortsætter efter fotoet...

Arkivfoto: Joachim Ladefoged

Toppes af billionær

Samlet set er de to danskere nu henholdsvis nummer 254 og 255 på listen over verdens rigeste. Listen toppes af Amazon-billionæren Jeff Bezos, der ifølge Bloomberg er god for mere en 1,1 billion, altså over 1100 milliarder. Hans formue er også vokset markant i løbet af coronakrisen.

Luksusbiler, privatfly og skilsmisse-skandale: Her er LEGO-familiens rebel

Tjener millioner som luksusmægler: - Jeg holder aldrig fri

Anders Holch Povlsen afviser over for Finans at kommentere den nye 'førsteplads'.

- Det er papirpenge, Vi har været op og ned ad sådanne lister masser af gange, siger han til mediet.

Anders Holch Povlsen og Bestseller sagde ellers tidligere på året, at virksomheden var ramt af en enorm krise, og hundredevis blev fyret, hvilket førte til stor kritik af milliardæren på grund af hans egen bugnende pengetank.

På 40 år: Sådan blev Lars Larsen blandt Danmarks rigeste

Lego-familiens fede fest: Hæver 100 millioner hver